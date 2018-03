Dezvoltarea economica la care a ajuns lumea in 2018 este amenintata serios de un razboi comercial

avertisment

Conform noilor previziuni economice interimare publicate marti, economistii OCDE mizeaza pe o accelerare a ritmului de crestere a economiei mondiale pana la 3,9% in acest an si anul viitor, fata de 3,7% respectiv 3,6% cat estimau in noiembrie. Imbunatatirea estimarilor a fost motivata de scaderea impozitelor in SUA si perspectiva unei politici bugetare mai expansioniste in Germania, transmite Reuters."Credem ca economia va ramane la un nivel solid in urmatorii doi ani. Revenim la circumstante mai normale decat cele pe care le-am vazut in ultimii 10 ani", a declarat economistul sef al OCDE, Alvaro Pereira.Potrivit OCDE, relansarea investitiilor companiilor ar urma sa alimenteze o revenire a comertului international, care va inregistra o crestere de peste 5% in acest an. Insa Organizatia avertizeaza ca economia mondiala ramane vulnerabila la o izbucnire a tensiunilor comerciale, dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a impune tarife vamale pentru importurile de aluminiu si otel."Evident aceasta ar putea compromite revenirea. Credem ca acesta reprezinta un risc semnificativ si speram ca acesta nu se va materializa pentru ca ar putea produce prejudicii importante", sustine Alvaro Pereira.OECD este de asemenea ingrijorata de gradul ridicat de indatorare al actorilor economici in numeroase tari, o sursa de vulnerabilitati financiare. In plus, normalizarea progresiva a politicilor monetare ar putea antrena o mai mare volatilitate a cursului de schimb si a fluxurilor de capital, in special in economiile emergente.In ceea ce priveste evolutia principalelor economii ale lumii, OCDE si-a imbunatatit prognozele privind SUA, Franta si Germania. Prima economie mondiala ar urma sa inregistreze o crestere de 2,9% in 2018 si un avans de 2,8% in 2019 (fata de 2,5% si 2,1% cat preconiza anterior), contributia reformei fiscale fiind estimata undeva intre 0,5 si 0,75 puncte procentuale pentru fiecare din cei doi ani. Aceasta situatie ar putea determina Rezerva Federala americana sa adopte patru majorari de dobanda in acest an pe fondul revenirii inflatiei, sustine Alvaro Pereira. Anterior, OECD se astepta la doar trei majorari de dobanda in 2018.Economia zonei euro ar urma sa inregistreze un avans de 2,3% in acest an si unul de 2,1% anul viitor, ceea ce inseamna o revizuire in sus cu 0,2 puncte procentuale in ambele cazuri. Potrivit OECD, relaxarea bugetara prevazuta in acordul de coalitie guvernamentala din Germania va permite celei mai mari economii din zona euro sa inregistreze o crestere de 2,4% in acest an, cu 0,1 puncte procentuale mai mult decat estima anterior, si un avans de 2,2% in 2019, cu 0,3 puncte procentuale peste estimarile anterioare.