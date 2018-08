Disputa comerciala intre SUA si China se agraveaza: Noi taxe vamale au fost impuse joi

Noile taxe vamale, introduse de Washington incepand cu ora 4:01 GMT, duc la 50 de miliarde de dolari valoarea totala a produselor chineze taxate cu 25% la intrare ape teritoriul american, transmit Reuters si AFP.Agentia de presa Xinhua a informat ca simultan au intrat in vigoare tarife vamale chineze de 25% pentru produse americane de o valoare similara importate de gigantul asiatic precum motociclete Harley-Davidson, bourbon, suc de portocale si alte produse.Pentru administratia Trump, care acuza China de practici incorecte si furt de proprietate intelectuala, obiectivul ramane intensificarea presiunilor asupra gigantului asiatic pentru ca acesta sa isi reduca excedentul comercial colosal pe care il inregistreaza in relatia cu SUA.Insa aceasta escaladare intervine pe fondul a doua zile de discutii care au loc la Washington intre negociatorii americani si cei chinezi, in incercarea de a pune capat razboiului comercial dintre primele doua puteri economice ale lumii.Daca partea chineza a dat dovada de optimism inaintea discutiilor, presedintele american Donald Trump s-a aratat mai circumspect afirmand ca "nu se asteapta la mare lucru" de pe urma acestor discutii.Trump a amenintat ca va impune tarife vamale suplimentare asupra tuturor celor aproximativ 500 de miliarde de dolari de produse chineze exportate anual spre SUA, daca Beijingul nu accepta o modificare substantiala a practicilor sale in domeniul proprietatii intelectuale, a programelor de subventii industriale si nu cumpara mai multe bunuri americane.Cifra de 500 de miliarde de dolari este mult mai mare decat valoarea bunurilor importate de China din SUA, dand nastere la ingrijorari ca Beijingul ar putea avea in vedere si alte represalii precum ingreunarea activitatii firmelor americane in China sau permitand yuanului sa se deprecieze si mai mult pentru a-i sprijini pe exportatorii chinezi.SUA inregistreaza in relatia cu China un deficit comercial anul de 335 miliarde de dolari. Chiar daca sunt excedente la schimburile de servicii, americanii inregistreaza un deficit mai mare, de 375 miliarde de dolari, cand vine vorba de schimburile de bunuri.