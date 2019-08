Escaladarea disputei comerciale inrautateste perspectivele economiei mondiale (Studiu)

Indicii privind conditiile actuale si estimarile economice s-au inrautatit in trimestrul trei, conform studiului trimestrial al Ifo, realizat in randul a aproape 1.200 de experti din peste 110 tari."Expertii se asteapta la o crestere semnificativ mai redusa a comertului mondial, iar estimarile economice sunt cele mai scazute din 2018, cand a inceput razboiul comercial", a declarat presedintele Ifo, Clemens Fuest."De asemenea, respondentii se asteapta la un consum privat mai redus, la scaderea investitiilor si a ratelor dobanzilor", a adaugat seful Ifo.Fondul Monetar International a revizuit in scadere prognoza privind evolutia economiei mondiale in acest an si anul viitor, avertizand ca escaladarea tensiunilor comerciale intre SUA si China, noi tarife vamale in sectorul auto si un Brexit dezordonat ar putea reduce si mai mult expansiunea, investitiile si ar putea intrerupe lanturile de furnizare.Riscurile negative s-au intensificat, a apreciat in mai Fondul Monetar International (FMI), care se asteapta acum la o crestere a economiei globale de 3,2% in 2019 si de 3,5% in 2020, un declin de 0,1 puncte procentuale pentru cei doi ani fata de previziunile din aprilie.Datele economice de pana acum si atenuarea inflatiei indica o activitate economica globala mai slaba decat se estima, iar sporirea presiunilor dezinflationiste si tensiunile comerciale si tehnologice reprezinta viitoare riscuri, se arata in raport.De asemenea, Fondul Monetar International a revizuit in scadere cu 0,9 puncte procentuale estimarea privind cresterea comertului global, la 2,5% in 2019. Comertul ar urma sa se redreseze si sa creasca cu 3,7% in 2020, cu aproximativ 0,2 puncte procentuale mai putin decat in precedenta prognoza.