Eugen Anicescu (Coface): Ca intr-un domino, efectele coronavirusului se vor simti si in Romania pe canalul comercial

Potrivit acestuia, efectele se vor vedea pe sectoare care erau deja "slabe", cum este sectorul de automobile. "Ca intr-un domino, mai devreme sau mai tarziu, impactul va ajunge la noi. Romania are un principal avantaj, acela al fortei de munca ieftine, care pune un 'buffer' intre noi si efecte. In momentul in care se va restructura industria auto, nu se va restructura prima data in Romania pentru ca suntem mai ieftini", a mai spus Eugen Anicescu.Acesta a precizat ca primul impact va fi in Uniunea Europeana. "Canalul comercial va aduce efectele si catre noi. Exista o latenta, dar vorbim de saptamani, luni, nu vorbim de ani. De exemplu, poate fi o companie din Pitesti care, pentru a furniza componente auto, are nevoie de anumite piese care vin din China. Daca fabrica din China s-a inchis, nu mai vine materia prima si trebuie sa isi opreasca activitatea", a mentionat Anicescu.Potrivit acestuia, in China exista unitatile de productie mari care alimenteaza cu piese de schimb, cu produse industriale intreaga economie globala. "Exista in continuare multe semne de intrebare daca va creste sau nu epidemia, cat va dura. Sunt diverse scenarii, insa este clar ca efectele vor veni pe canalul comercial. Intr-o economie globala, companiile sunt legate. Fabrici inchise in China, inseamna fabrici carora le lipsesc componente esentiale si, fie isi incetinesc productia, fie inchid. Acesta va fi canalul pe care vom vedea efectele", a subliniat reprezentantul Coface.Potrivit unui studiu Coface Romania, numarul companiilor care au intrat in insolventa in 2019 a scazut cu 22% fata de anul anterior, la 6.384, si se situeaza la minimul ultimului deceniu, cele mai multe insolvente inregistrandu-se in sectorul comertului cu ridicata si distributie, urmat de constructii si comertul cu amanuntul.