Febra cumparaturilor de Craciun, boost semnificativ pentru piata bunurilor de larg consum

Analiza Frames

Sezonul de shopping de Craciun va impulsiona semnificativ rezultatele din intreg comertul romanesc, de la sectorul alimentar la bunurile de folosinta indelungata.Dupa avansul de 8% din 2018, piata bunurilor de larg consum (FMCG), ce include bunurile de larg consum cel mai des achizitionate (mancare, bauturile racoritoare si produsele de ingrijire etc.), va creste in acest an cu peste 12%, estimeaza analistii, pe baza datelor preliminare obtinute din piata.Potrivit analizei, sectorul alimentar se afla si in acest an in prim-plan, cu o crestere, pe ansamblu, a cifrei de afaceri de peste 13%, impulsionata pe de o parte de cresterea cererii, urmare a majorarii veniturilor populatiei, iar pe de alta de avansul semnificativ al preturilor."In perioada Craciunului si a Anului Nou, produsele alimentare si bauturile inregistreaza varful de vanzari, peste nivelul din perioada Pastelui. Principalii jucatori din piata mizeaza pe un plus de 5-10% din cifra de afaceri in acest sezon", spun analistii.In 2018, business-ul din sectorul alimentar a depasit granita de 100 de miliarde de lei, in crestere cu aproape 6 miliarde de lei fata de rezultatul din 2017.Potrivit datelor Frames, dinamica pietei este influentata, in acest an, mai mult ca in anii trecuti, de efectele inflatiei.Datele de la Institutul National de Statistica arata ca preturile de consum in luna noiembrie 2019 (ultima pentru care exista date complete), comparativ cu luna noiembrie 2018 au crescut cu 3,8%, rata anuala calculata de INS pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) fiind de 3,7%.Fata de decembrie 2018, cresteri importante au fost inregistrate de pretul cartofilor, cu 20,6%, fructe si conserve din fructe, cu 15,9%, tutun si tigari, cu 7,65%, carne si preparate din carne, cu 5,8%. Combustibilii s-au scumpit cu 5,6%."Toate aceste cresteri de preturi s-au reliefat in avansul cifrei de afaceri a majoritatii companiilor implicate in retailul alimentar. Marile lanturi de hipermarketuri s-au aflat in prim-plan, datele preliminare indicand un avans mediu al cifrei de afaceri, la nivelul sectorului, de peste 13% fata de 2018", afirma analistii de la Frames.Pe fondul cresterii veniturilor si, mai ales a obiceiurilor de consum bine ancorate in trecutul plin de privatiuni, romanii au ajuns sa cheltuie pe mancare cel mai mult din Uniunea Europeana, aproape 28% din totalul cheltuielilor de consum. In clasamentul Eurostat, Romania este urmata de Lituania (20,9%) si Estonia (19,6%), in timp ce media europeana este de 12,1%.Un raport al Nielsen Growth Reporter, care compara dinamica globala a pietei (cresterea in valoare si unitati) in sectorul bunurilor de larg consum in toata Europa (Fast Moving Consumer Goods, FMCG), plasa, de altfel, tara noastra printre pietele cu cresterea cea mai mare din cele 28 de tari europene (10.4% dupa primele 6 luni).Potrivit celor mai recente date de la Institutul National de Statistica, romanii au avut, in medie, in acest an, venituri totale de 4764 lei pe gospodarie si 1838 lei pe persoana, iar cheltuielile, estimate la 4049 lei lunar pe gospodarie (1562 lei pe persoana), au reprezentat 85,0%.In octombrie, ultima luna pentru care exista date statistice, castigul salarial mediu nominal net a fost 3116 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 34 lei (+1,1%).Datele statistice arata ca aproape 60% dintre venituri au mers catre consum, 32% catre impozite, taxe si nevoi legate de gospodarie si numai 0,8% pentru investitii (cumpararea sau constructia de locuinte, cumpararea de terenuri si echipament necesar productiei gospodariei, cumpararea de actiuni etc."Romanii au cheltuit, in 2019, peste 30% din venituri pe produse alimentare si bauturi nealcoolice, 14% pe cheltuileile dedicate locuintei (apa, electricitate, gaze etc.) peste 8 procente pe alcool si tigari, 8% pe imbracaminte si incaltaminte, 7,5% pe transport, 6% pe mobilier si amenajarea locuintei, putin peste 5% pentru sanatate, aproape 5% pe servicii de comunicatii (tv, internet, telefonie),. 3% pe produse culturale si numai 2% pe hoteluri, restaurante si baruri", arata analiza.Analistii de la Frames sustin ca, din perspectiva comportamentului de cumparare, familiile din Romania au mers la fel de des la cumparaturi in comparatie cu anul precedent, insa suma medie platita a crescut cu peste 8%, influentata in principal de cresterea preturilor dar si de extinderea obiceiurilor de consum pe fondul unor oferte de produse si servicii de larg consum tot mai variate."S-au inregistrat cresteri atat in ceea ce priveste volumul produselor cat si a valorii acestora. Avansul preturilor a schimbat doar in mica masura obiceiurile de consum, apetitul pentru cumparaturi fiind stimulat intr-un mod semnificativ de segmentul promotiilor, de sezonalitate (Paste, Craciun, Black Friday etc) si de sistemele de plata in rate, mai ales in cazul produselor de folosinta indelungata din zona gospodariilor (frigidere, masini de spalat, televizoare etc.)", arata analiza Frames.Hipermarketurile si supermarketurile au fost cel mai des vizitate de cumparatori in 2019. Totodata, magazinele de tip discount au generat o frecventa de consum mai ridicat, egalata, in unele zone, de prezenta tot mai puternica a supermarketurilor, care au reusit, in 2019, sa patrunda semnificativ in zonele populate, deschizand sute de noi magazine.Din punct de vedere al consumului, dincolo de alimentele proaspete si cele ambalate, care genereaza majoritatea vanzarilor, 2019 a adus o crestere a apetitului consumatorilor pentru produse din zona ingrijirii personale si a locuintei (detergenti, produse universale etc.), arata analiza.Alaturi de produsele din zona bunurilor de larg consum, si cheltuielile din segmentul de IT & C (telefoane, laptopuri, tablete etc.) au crescut semnificativ, relevant fiind, in acest domeniu, evenimentul de shopping de Black Friday care a generat vanzari record, de peste 300 milioane de euro."In perioada evenimentelor de shopping precum Black Friday si Craciun, televizoarele cu diagonale mari, telefoanele, laptopurile, masinile de spalat si frigiderele s-au aflat in prim-plan, in conditiile in care retailerii au venit cu oferte atractive, inclusiv in segmentul de plata in rate. Un plus semnificativ l-a inregistrat, in 2019, si segmentul de vanzari de incaltaminte si imbracaminte, stimulat de intrarea in piata a unor noi jucatori si de extinderea shopping-ului online", afirma analistii de la Frames.2019 a generat vanzari in crestere cu peste 15% si in zona produselor destinate amenajarii locuintelor, de la materiale de constructii la mobila si accesorii.De altfel, in primele trei trimestre din 2019, conform datelor INS, au fost date in folosinta 46437 locuinte, in crestere cu 6059 locuinte, fata de perioada corespunzatoare a anului precedent, iar perspectivele indica un volum, la nivel anual, de peste 60.000 de unitati locative."Cheltuielilor de amenajare a noilor locuinte s-au adaugat si cele pentru renovarea si refacerea celor deja existente. Avand mai multi bani la dispozitie, romanii au investit semnificativ, dincolo de electronice si electrocasnice, in achizitia de mobile, accesorii si servicii de amenajare", spun analistii.2019 a adus, in economia romaneasca, o crestere a interesului consumatorilor pentru produsele de firma, cu preturi mai ridicate.,, Calitatea a inceput, in unele segmente, sa devina mai relevanta decat pretul, semn al maturizarii consumatorilor'', arata analiza Frames."Aceasta tendinta de migratie de la produsele no-name catre zona de produse si servicii premium s-a remarcat in intregul spectru de produse, de la cele alimentare, acolo unde se cauta tot mai des produse sanatoase, alimente proaspete, cu origine controlata, la bauturi si bunurile de folosinta indelungata, precum televizoarele, frigiderele, masinile de spalat etc. unde brandul, calitatea produsului si garantia au inceput sa conteze ceva mai mult decat pretul in comportamentul de achizitie", spun specialistii.Cu toate acestea, ponderea in consum a marcilor private ale retailerilor a ramas in continuare ridicata, pretul scazut si promotiile influentand in special comportamentul de consum al romanilor fara posibilitati financiare.Potrivit analistilor de la Frames, 2020 va fi un an plin de provocari pentru piata bunurilor de larg consum. Inflatia, deprecierea leului si restrangerea creditarii se vor afla in prim-plan, iar aceste probleme vor influenta evolutia consumului, vor stavili apetitul romanilor pentru cumparaturi."Perspectivele din punct de vedere macroeconomic nu sunt deloc pozitive, inflatia se anunta la un nivel ridicat, iar cursul euro/leu va tinde spre noi maxime. In aceste conditii, nu este exclus ca avansul consumului se se tempereze si sa asistam, cel mai probabil, la o reorientare a consumatorilor, in primul rand, catre bunurile de stricta necesitate", afirma Adrian Negrescu, managerul Frames.Stavilirea elanului consumatorist ar urma sa fie influentata si de deciziile guvernamentale in privinta salariilor si pensiilor.,, Intr-un an electoral, ramane de vazut in ce masura statul va influenta, prin politicile publice, increderea consumatorilor in economie'', a mai spus acesta.Potrivit analizei Frames, companiile din sectorul bunurilor de larg consum vor incerca sa stimuleze consumul prin dezvoltarea unor game de produse cu preturi variate, mizand pe calitate, pe promotii, pe campanii de marketing tot mai puternice, mai ales in zona online."Shopping-ul online va continua sa se extinda in 2020, in conditiile in care, in ultimii ani, in zona de curierat s-au facut investitii masive, iar site-urile de shopping au dezvoltat oferte tot mai atractive. In plus, temerile romanilor legate de securitatea tranzactiilor pe internet s-au temperat semnificativ, dovada rezultatele spectaculoase ale campaniei de shopping de Black Friday 2019", spun analistii.Pe de alta parte, este de asteptat ca anul 2020 sa marcheze, la nivelul industriei, o penetrare tot mai puternica a start-up-urilor inovative, cu servicii si produse variate.Tehnologiile digitale, serviciile inovative prezente deja in economia romaneasca la un nivel incipient, isi vor gasi o rata de penetrare tot mai ridicata, cu efecte directe in comportamentul de consum al romanilor. Principalul motor al schimbarii va fi, astfel, comportamentul consumatorilor, care sunt din ce in ce mai sofisticati, dar si mai puternici in raport cu jucatorii din piata.Potrivit expertilor, este de asteptat ca in 2020, firmele, mai ales din zona retailului alimentar, sa continua investitiile in automatizare (case de tip self-service) si in dezvoltarea unor oferte online si offline personalizate pentru consumatori, prin programe tot mai agresive de fidelizare.In dinamica pietei bunurilor de larg consum in 2020 un cuvant semnificativ il va avea si evolutia externa."Pentru Romania, o economie care traieste din consum, o eventuala criza, o recesiune economica la nivel european ar avea consecinte negative directe in dinamica pietei. Ramane de vazut in ce masura semnalele de alarma trase de expertii straini se vor confirma in realitate", spun specialistii.