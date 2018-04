FMI: Noul drum al Matasii ar putea creste gradul de indatorare a tarilor implicate

China, cea mai mare putere comerciala a lumii, a anuntat in 2013 o noua initiativa denumita "O centura, un drum", destinata crearii unui nou Drum al Matasii si consolidarii schimburilor comerciale intre Asia, Rusia si Europa, transmit AFP si Reuters.Cu ocazia unei conferinte dedicata strategiei "O centura, un drum", organizata joi la Beijing, Christine Lagarde a subliniat ca una din provocari este ca noul drum al matasii ajunge acolo unde este nevoie de el iar a doua provocare o constituie politicile fiscale sanatoase.Directorul general al FMI a subliniat ca initativa "O centura, un drum" poate furniza finantare pentru infrastructurile atat de necesare din tarile partenere, dar nu ar trebui considerate de aceste tari ca o "masa gratuita".Insa aceste parteneriate "", a avertizat Lagarde.In tarile unde datoria publica este deja la un nivel ridicat, o gestiune atenta a termenilor financiari este cruciala pentru a proteja China si tarile partenere sa intre in acorduri care vor provoca dificultati financiare in viitor, a adaugat Lagarde.Anterior, cu ocazia Forumului de la Boao, presedintele Chinei, Xi Jinping, a respins criticile adresate strategiei "O centura, un drum". "Nu este vorba nici de un Plan Marshall si nici de un complot chinez. Este vorba de o initiativa pe care o urmam in deplina transparenta", a spus liderul de la Beijing.