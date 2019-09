Germania, partenerul comercial numarul unu al Romaniei: Schimburi de 16,7 miliarde de euro in primul semestru

Astfel, importurile din Germania au insumat, in perioada de referinta, 8,6 miliarde de euro, cu 2,5% mai mult decat in prima jumatate a anului trecut, iar exporturile 8,1 miliarde de euro, in crestere cu 3,3% fata de anul precedent."Acest lucru arata ca relatiile economice romano-germane evolueaza in continuare pozitiv. Vedem si pe viitor un potential important pentru dezvoltarea acestora si ne dorim, in calitate de reprezentanta oficiala a economiei germane in Romania, sa sustinem activ aceasta evolutie. Consideram foarte importante teme precum formarea profesionala, promovarea oraselor si a regiunilor din Romania, intensificarea colaborarii bilaterale in domeniul tehnologiilor verzi si cresterea competitivitatii companiilor romanesti", declara Sebastian Metz, director general si membru in Consiliul Director al AHK Romania, citat intr-un comunicat transmis AGERPRES.Potrivit sursei citate, volumul schimburilor comerciale intre Romania si Germania a insumat astfel 16,7 miliarde de euro, iar cele mai importante grupe de produse in cadrul acestor schimburi sunt: masini si aparate, mijloace si materiale de transport, metale comune.In prezent, circa 7.500 de companii cu capital german sunt active in Romania, ceea ce inseamna ca peste 10% din companiile straine sunt companii germane sau cu capital german. Acestea au peste 226.000 de angajati, o cifra de afaceri de circa 27 de miliarde de euro, echivalentul a 13% din PIB-ul Romaniei. De asemenea, pana anul trecut companiile germane sau cu capital german au investit in Romania mai mult de 9,7 de miliarde de euro, cumulat.Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) este reprezentanta oficiala a economiei germane si totodata cea mai mare Camera de comert bilaterala din Romania. AHK Romania apartine, alaturi de Camerele de comert si industrie germane (IHK), retelei globale a Camerelor de comert germane bilaterale, reunite sub umbrela Uniunii Camerelor de Comert si Industrie din Germania (DIHK).AHK Romania, infiintata in anuil 2002, numara peste 600 de firme-membre si ofera companiilor o platforma importanta pentru networking, schimb de informatii si experiente.