Guvernatorul Bancii Angliei: Protectionismul ne va costa locurile de munca

"Putem alege intre un protectionism imoral, concentrat pe echilibrele bilaterale in domeniul comertului cu bunuri, si calea grea, dar corecta, a liberalizarii comertului global in domeniul serviciilor. Protectionismul imoral ne va costa locurile de munca, cresterea economica si stabilitatea, in timp pe opusul acestuia ne va ajuta sa ajungem la o globalizare mai inclusiva si mai rezistenta", a declarat oficialul BoE, transmite Reuters.Intrebat de impunerea tarifelor vamale de catre administratia Trump, Carney a apreciat ca impactul deciziilor adoptate in iunie va fi probabil redus."Totusi, o majorare mai semnificativa a tarifelor va avea un impact substantial" si vor fi de asemenea efecte indirecte asupra economiei, din cauza scaderii increderii oamenilor de afaceri si a conditiilor de pe pietele financiare", a avertizat guvernatorul Bancii Angliei.Acesta a adaugat ca ratele dobanzilor pe plan global ar putea reveni la un moment dat la nivelul mediu de dinaintea crizei financiare dar sunt necesare o serie de conditii pentru ca aceste evolutii sa aiba loc.Carney a anuntat ca in martie 2019 bancile s-ar putea confrunta cu teste de stres in cazul unui Brexit "dezorganizat", daca Londra si Bruxelles-ul nu reusesc sa ajunga la timp la un acord privind viitoarea lor relatie dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.Este putin probabil ca statele UE sa concureze pozitia Londrei de centru financiar global, a afirmat oficialul BoE."In unele cercuri europene este o predispozitie mai ridicata pentru activitatile reglementate. Acesta ar putea stimula un centru foarte mare financiar in Europa, dar efectiv el va fi unul local, opus unuia global, asa cum va continua sa fie Londra", a apreciat Carney.