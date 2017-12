India va deveni o putere economica mai mare decat Marea Britanie, in 2018

Cercetatorii britanici avertizeaza:

In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR.Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma sa se traduca printr-o dominatie a tarilor asiatice in topul celor mai importante economii ale planetei."In pofida unor esecuri temporare, economia Indiei a ajuns din urma economiile Frantei si Marii Britanii, iar in 2018 le va depasi pentru a deveni a cincea putere economica mondiala calculata in dolari", a declarat vicepresedintele CEBR, Douglas McWilliams.Acesta a apreciat ca ritmul de crestere a Indiei a fost franat de restrictiile privind circulatia bancnotelor cu valoare mare, precum si de o noua taxa pe vanzari. Ritmul de crestere a coborat la 5,7% in al doilea trimestru, pentru a reveni la un avans de 6,3% in trimestrul al treilea.La nivel general, studiul CEBR ofera o imagine optimista asupra economiei globale, care in 2018 va fi stimulata de preturile reduse la energie si revolutia digitala.CEBR adauga ca"Pentru ca impactul presedintelui Trump asupra comertului a fost mai putin sever decat ne asteptam, SUA va pastra titlul de cea mai mare economie a lumii un an mai mult decat preconizam in precedentul raport", subliniaza analistii CEBRD.In ceea ce priveste Europa, analistii CEBR sustin ca Marea Britanie va fi devansata de Franta in urmatorii ani, dar, avand in vedere ca efectele Brexit-ului asupra economiei britanice vor fi mai putin grave decat se preconiza, Marea Britanie va reveni in fata Frantei in 2020.In schimb, Rusia este vulnerabila la pretul scazut al petrolului si mult prea dependenta pe sectorul energiei si in consecinta ar urma sa coboare pe locul 17 in topul marilor economii ale lumii pana in 2032, de pe pozitia 11 pe care o ocupa in prezent.