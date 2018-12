Industria mondiala a carnii de porc este afectata de razboiul comercial

Compania sa, The Maschhoffs, a oprit mai multe proiecte din SUA in valoare de pana la 30 de milioane de dolari si ar putea muta peste hotare o parte din operatiuni. Sa investesti acum in operatiunile interne ar fi "ridicol", in conditiile in care China si alte tari introduc restrictii impotriva produselor agricole din SUA, spune Ken Maschhoff, informeaza Reuters.De cealalta parte a globului, fermierul chinez Xie Yingqiang a decis in luna mai sa trimita la abator cea mai mare parte a turmei sale de 1.000 de porci, pentru a-si limita pierderile dupa ce Beijingul a introdus tarife vamale suplimentare pentru soia din SUA, decizie care a majorat pretul furajelor. "Nu mai avea sens sa ii cresc in continuare", spune Xie Yingqiang.Disputa comerciala dintre SUA si China a afectat in mod deosebit industria carnii de porc din ambele tari iar pagubele colaterale au fost resimtite si de alte state mari exportatoare de carne de porc precum Brazilia, Canada si marii producatori europeni. Spre deosebire de cazul altor industrii pentru care razboiul comercial a creat castigatori si pierzatori, crescatorii de porci si procesatorii din intreaga lume sunt de partea celor care au de suferit de pe urma unei combinatii intre cresterea costurilor si scaderea preturilor la carnea de porc.Motivul principal este acela ca razboiul comercial a venit intr-un moment complet inoportun, dupa o expansiune mondiala care a dus productia globala de carne de porc la un nivel record, pe fondul estimarilor referitoare la crestere cererii de carne si a pretului scazut la nutret ca urmare a supraproductiei mondiale de cereale."Pe masura ce razboiul comercial s-a intensificat, schimburile comerciale cu China au devenit foarte dificile si chiar s-au oprit in unele puncte, pentru ca tarifele impuse nu au mai facut viabile schimburile" a declarat Kenneth Sullivan, director general la Smithfield Foods, cel mai mare producator mondial de carne de porc si o divizie a grupului chinez WH Group.Producatorii americani de carne de porc se confrunta cu tarife vamale suplimentare de 62% in China si de pana la 20% in Mexic, ceea ce a dus la scaderea cererii in doua din cele mai importante piete de export pentru carnea de porc din SUA si la aparitia unui munte de carne nevanduta care sta in depozitele frigorifice.In Iowa, principalul stat producator de carne de porc din SUA, disputa comerciala ar urma sa provoace fermierilor pierderi de 18 dolari pentru fiecare porc, sau venituri totale de 800 milioane de dolari in perioada cuprinsa intre luna august 2018 si iulie 2019, au estimat economistii de la Iowa State University.Pentru firma Maschhoffs, pierderile sunt estimate la 100 milioane de dolari. "Urma sa facem profit in 2018 si 2019 iar acum vom avea un an pe pierderi", spune Ken Maschhoff. In trecut compania sa analiza posibilitatea de a investi in China, Europa de Est si America de Sud insa pana la urma a renuntat la aceste planuri pentru ca putea sa creasca mai eficient porci in SUA. "Acum ne putem intrebarea daca am luat decizia corecta?", spune Ken Maschhoff.In Europa, marii exportatori de carne de porc precum Spania si Germania au reusit sa isi creasca vanzarile spre China si Mexic dupa izbucnirea razboiului comercial. Insa aceste vanzari suplimentare nu au fost suficiente pentru a sustine preturile in UE din cauza cresterii ofertei interne si pentru ca China a cumparat o cantitate de carne de porc mai mica decat in alti ani.Fermierii brazilieni erau bine pozitionati pentru a profita de tensiunile dintre SUA si China pentru a-si majora vanzarile spre China. Insa aceasta oportunitate nu a reusit sa compenseze pagubele produse de cresterea costurilor cu nutretul precum si de scandalul provocat de deficientele descoperite in sistemul de inspectie sanitara care a determinat Rusia si Uniunea Europeana sa interzica importurile provenite de la mai multe abatoare din Brazilia.