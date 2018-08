Drumul dintre Europa si Asia este pe cale sa devina mai scurt: Maersk a trimis in premiera un portcontainer pe ruta arctica

Nava Venta Maersk a plecat joi din Vladivostok pentru ca la inceputul saptamanii viitoare sa plece din Busan, Coreea de Sud. Ulterior, in jurul datei de 1 septembrie, vasul va trece prin Stramtoarea Bering pentru a ajunge la Sankt Petersburg la finele lunii septembrie.Calatoria pe ruta arctica a navei Venta Maersk care are capacitatea de a transporta 3.600 de containere este ultimul semn al expansiunii acestei rute care devine mai accesibila navelor pe masura ce incalzirea climei reduce cantitatea de gheata. Grupul Maersk a precizat ca Venta Maersk va colecta si date stiintifice subliniind ca aceasta calatorie este una de proba.Decizia Maersk, unul din cele mai mari grupuri de shipping din lume, de a testa aceasta ruta este un semnal pozitiv pentru Rusia, care spera ca ruta arctica va deveni un fel de canal Suez mai mic, reducand durata transportului maritim intre Asia si Europa."Faptul ca o companie respectata precum Maersk trimite o nava de tip port container prin Arctica este un semnul ca exista un potential acolo", spune Malte Humpert, analist la centrul de reflexie american Arctic Institute.Ruta nordica se intinde de la Murmansk, la granita Rusiei cu Norvegia, pana la Stramtoarea Bering din apropiere de Alaska. Navele care vor sa navigheze pe aceasta ruta au nevoie de o autorizatie din partea autoritatilor rusesti. Chiar daca aceasta ruta este semnificativ mai scurta decat cea via Canalul Suez, nu s-a dovedit insa a fi viabila din punct de vedere comercial pentru operatorii de nave de tip port container."In prezent, nu consideram ruta arctica drept o alternativa la rutele noastre obisnuite. Astazi acest pasaj este fezabil doar pentru aproximativ trei luni pe an, insa acest lucru ar putea sa se schimbe in viitor", a declarat un purtator de cuvant de la Maersk.Calota de gheata din jurul Polului Nord atinge cea mai mare suprafata la finele iernii, in luna martie, si se reduce la cel mai scazut nivel in luna septembrie. Insa in ultimele decenii intinderea ghetii s-a diminuat constant ca urmare a incalzirii globale.Venta Maersk va fi prima nava de tip port container care va naviga prin ruta arctica insa alte tipuri de nave au folosit deja aceasta ruta. In luna iulie, producatorul rus de gaze naturale Novatek a livrat Chinei primul sau cargo incarcat cu gaze naturale lichefiate care a utilizat ruta arctica.Potrivit unor experti, in conditiile scaderii progresive a calotei de gheata ca urmare a incalzirii globale, la orizontul anului 2040 Oceanul Arctic ar putea deveni complet navigabil in perioada verii, cand nu ar mai fi nevoie de spargatoare de gheata.