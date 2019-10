Merkel: Brexitul arata ca Europa nu este lipsita de vina pentru atmosfera sumbra a comertului mondial

Intr-o declaratie dupa o intalnire cu lideri ai institutiilor financiare multilaterale, Merkel a refuzat sa arunce vina pentru incetinirea economiei globale doar pe seama liniei dure adoptata de presedintele american Donald Trump in relatiile comerciale ale Washingtonului cu Beijingul."Nu avem de ce sa fim aroganti", a afirmat cancelarul german."Negociem de 3 ani o iesire ordonata a Marii Britanii si aceasta ne aduce o mare incertitudine cand luam in considerare faptul ca aceasta iesire ar trebui sa se intample pe 31 octombrie. Iar oamenii inca nu stiu cum vor functiona lanturile de aprovizionare".Oficiali din intreaga Europa sunt din ce in ce mai ingrijorati de lipsa de progrese ale premierului Boris Johnson in convenirea unui noi intelegeri care sa reglementeze iesirea Marii Britanii din UE, dupa ce parlamentul de la Londra a respins de 3 ori acordul reglementat de predecesoarea sa Theresa May.Aceasta este o sursa semnificativa de incertitudine de vreme ce Regatul Unit nu este o tara europeana mica, ci un mare jucator global", a adaugat Angela Merkel.Inalti oficiali ai celor mai importante institutii financiare multilaterale au abordat in termeni pesimisti perspectivele economiei globale in cazul continuarii litigiilor comerciale, existand riscul unei recesiunii, in opinia unora."Daca tensiunile comerciale nu sunt eliminate, este foarte greu de vazut cum ar putea principalele instrumente macroeconomice sa combata impactul" acestora, a afirmat David Lipton, director adjunct al Fondului Monetar International."Cealalta intrebare este cat de mult mai poate merge in jos economia mondiala", a spus secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OCDE), Angel Gurria. "Nu vreau sa mentionez cuvantul care incepe cu R, dar daca vom continua escaladarea..."