Moment istoric pentru transportul maritim de marfa: Prima nava port container a trecut cu succes prin ruta arctica

Plecata de la Vladivostok in data de 23 august, nava Venta Maersk a traversat ruta arctica in cinci saptamani iar joi dimineata se afla la intrarea in portul din Sankt Petersburg. "Ar trebui sa poata intra in port in aceasta dupa-amiaza", a declarat Andrey Naraevski, purtator de cuvant al grupului danez Maersk, informeaza AFP.Incarcata cu peste rusesc si produse electrice sud-coreene, nava Venta Maersk a mai oprit la Busan, Coreea de Sud, inainte de a trece prin Stramtoarea Bering pentru a ajunge ulterior la Bremerhaven, Germania, si la Sankt Petersburg la finele lunii septembrie. Cu o lungime de 200 de metri, nava Venta Maersk are capacitatea de a transporta 3.600 de containere si este conceputa pentru a opera la temperaturi de pana la minus 25 de grade Celsius.Calatoria pe ruta arctica a navei Venta Maersk este ultimul semn al expansiunii acestei rute care devine mai accesibila navelor pe masura ce incalzirea climei reduce cantitatea de gheata. Practicabila anterior doar cateva saptamani pe an, si doar de nave cu o talie mult mai modesta decat nava de 42.000 de tone Venta Maersk, aceasta ruta devine din ce in ce mai accesibila. Alte tipuri de nave au folosit deja aceasta ruta care permite reducerea cu 15 zile a duratei unei calatorii intre Asia si Europa via Canalul Suez. In luna iulie, producatorul rus de gaze naturale Novatek a livrat Chinei primul sau cargo incarcat cu gaze naturale lichefiate care a utilizat ruta arctica.Potrivit unor experti, in conditiile scaderii progresive a calotei de gheata ca urmare a incalzirii globale, la orizontul anului 2040 Oceanul Arctic ar putea deveni complet navigabil in perioada verii, cand nu ar mai fi nevoie de spargatoare de gheata.