Ne plac produsele de import: deficitul comercial al Romaniei a depasit 14 miliarde de euro in 2019

Exporturile au totalizat 58,178 miliarde de euro in perioada mentionata, in timp ce importurile s-au ridicat la 72,201 miliarde de euro. Exporturile au crescut cu 1,7%, in timp ce importurile au urcat cu 4,6%, informeaza INS.Ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de grupele de produse: masini si echipamente de transport (47,3% la export si 37,2% la import) si alte produse manufacturate (31,9% la export si 30,5% la import).Romania a exportat alimente si animale vii in valoare de 3,947 miliarde de euro, dar a importat astfel de produse in valoare de 5,500 miliarde de euro.Tara noastra inregistreaza un usor excedent comercial la capitolul masini si echipamente pentru transport, unde exporturile au insumat 27,502 miliarde de euro, iar importurile 26,857 miliarde de euro.