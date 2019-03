O treime din comertul UE se realizeaza cu Statele Unite si China

Dupa o scadere continua si semnificativa, de la aproape 25% in 2000 la 14% in 2011, ponderea marfurilor cu provenienta SUA in comertul total cu bunuri al UE a reinceput sa creasca, ajungand la 17% in 2018. Ponderea produselor din China aproape s-a triplat din 2000, urcand de la 5% la peste 15% in 2018, in timp ce ponderea marfurilor din Rusia a scazut de la aproape 10% in 2012 la aproximativ 7% in 2018.In cazul exporturilor, principalul partener comercial pentru bunuri in 2018 a fost un alt stat membru al UE in toate tarile membre, cu exceptia Lituaniei (unde Rusia a fost principala tara de origine pentru bunurile importate) si Olanda (China) . Per ansamblu, Germania a fost principala sursa de bunuri importate pentru 17 tari membre.In cazul Romaniei, principalii parteneri comerciali pentru importurile de bunuri in 2018 au fost Germania, Italia si Ungaria.De asemenea, Germania a fost in 17 state membre principala destinatie a exporturilor in 2018.In cazul Romaniei, majoritatea exporturilor de bunuri in 2018 au mers catre Germania, Italia si Franta.Anul trecut, cele 28 de state membre ale UE au importat in total bunuri in valoare de 5.426 miliarde de euro, din care 3.446 miliarde de euro (sau 64%) au venit din alta tara membra a blocului comunitar.Cel putin trei sferturi din totalul bunurilor importate au avut ca origine un alt stat membru in Luxemburg (88%), Slovacia (80%), Croatia si Austria (ambele cu 78%), Cehia si Portugalia (ambele cu 76%), Ungaria, Letonia si Romania (toate cu 75%) . In contrast, Olanda a fost singurul stat membru unde mai putin de jumatate din importuri au venit din UE (46%).Anul trecut, cele 28 de state membre ale UE au exportat in total bunuri in valoare de 5.474 miliarde de euro, din care 3.518 miliarde de euro (sau 64%) erau destinate altei tari membre a blocului comunitar.Cel mai ridicat procent de bunuri exportate catre alt stat membru UE a fost in Slovacia (86%), Cehia si Luxemburg (ambele cu 84%), Ungaria (82%), Polonia (80%), Romania (77%) . La polul opus sunt Cipru si Marea Britanie, care au exportat mai multe bunuri catre tarile din afara UE decat in interiorul blocului comunitar.