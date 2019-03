OCDE inrautateste din nou estimarile privind evolutia economiei mondiale pe fondul tensiunilor comerciale

In raportul interimar privind perspectivele economiei mondiale, publicat miercuri de OCDE, se estimeaza ca economia mondiala va inregistra o crestere de 3,3% in 2019 si de 3,4% in 2020, fata de prognoza din noiembrie, ce indica un avans de 3,5% in 2019 si in 2020, transmit AFP, Reuters si AP."Incertitudinile politice ridicate, tensiunile comerciale in derulare, reducerea suplimentara a increderii consumatorilor si a oamenilor de afaceri contribuie la incetinirea economiei mondiale. In Europa se mentin incertitudinile politice substantiale, inclusiv privind Brexitul. O iesire dezordonata va spori substantial costurile pentru economiile europene", avertizeaza OECD.In zona euro, cresterea economica ar urma sa incetineasca la 1% in 2019 si la 1,2% in 2020.In cazul Germaniei, cea mai mare economie din Europa, OCDE se asteapta la un avans de doar 0,7% in 2019, fata de o expansiune de 1,6% previzionata in noiembrie, si la o usoara redresare a cresterii, la 1,1%, in 2020. Economia germana, dependenta de exporturi, este in mod special afectata de cererea globala mai slaba si de cresterea barierelor comerciale.De asemenea, a treia economie a zonei euro, Italia, ar urma sa inregistreze anul acesta un declin de 0,2%, fata de un avans de 0,9% previzionat in noiembrie.Reducerea estimarilor pentru Germania si Italia reflecta "expunerea lor relativ ridicata la incetinirea comertului mondial", comparativ cu cea a Frantei, care ar urma sa inregistreze o crestere de 1,3% in 2019, fata de o expansiune de 1,5% previzionata in noiembrie.Marea Britanie ar putea intra in recesiune in cazul in care nu ajunge la un acord privind iesirea din UE. OCDE se asteapta la un avans de 0,8% in 2019 si de 0,9% in 2020, fata de o expansiune de 1,4% si, respectiv, 1,1% previzionata in noiembrie. Aceste prognoze se bazeaza pe o tranzitie lina a Brexitului.Prima economie mondiala, SUA, ar urma sa inregistreze o crestere de 2,6% anul acesta si de 2,2% anul viitor, fata de un avans de 2,7% si, respectiv, 2,1% previzionata in noiembrie. Economia chineza, afectata de tensiunile comerciale, va creste cu 6,2% in 2019 si cu 6% fata de 2020. Prognoza pentru 2020 nu a fost modificata in timp ce anterior OCDE estima un avans de 6,3% al PIB-ului Chinei in acest an.Infiintata in anul 1961, OECD joaca un rol de consiliere pentru guvernele tarilor puternic dezvoltate, in materie de politica economica, sociala si de guvernare. Cele 36 de state membre OCDE detin impreuna aproximativ 60% din economia mondiala, 70% din comertul mondial si 20% din populatia lumii.