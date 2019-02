Cresterea comertului mondial va continua sa incetineasca si in 2019, avertizeaza OMC

In luna septembrie 2018, OMC prognoza ca schimburile comerciale mondiale vor inregistra o crestere de 3,7% in 2019, dupa un avans estimat la 3,9% in 2018."Aceste estimari ar putea fi revizuite in jos daca conditiile comerciale vor continua sa se deterioreze. Declinul simultan al mai multor indicatori asociati cu comertul ar trebui sa ii puna in alerta pe decidenti cu privire la o incetinire mai agresiva, in situatia in care actualele tensiuni comerciale raman nerezolvate", a informat OMC in ultimul sau raport trimestrial cu privire la comertul mondial.In acest raport, OMC a anuntat ca a inregistrat scaderi semnificative pentru majoritatea indicilor care urmaresc cererile de export aerian de marfa, productia de automobile, componente electronice si materii prime agricole. OMC subliniaza ca acesti indicatori ai comertului mondial sunt la cel mai slab nivel din ultimii noua ani.Acest raport vine intr-un moment in care oficialii americani si chinezi poarta discutii la Washington, in ideea de a-si solutiona disputele comerciale. Presedintele american Donald Trump a amenintat ca va introduce tarife vamale suplimentare de 25% pentru produse chineze in valoare de 200 de miliarde de dolari, daca negociatorii nu vor reusi sa ajunga la un acord pana la 1 martie 2019.OMC a avertizat anterior ca o gama larga de conflicte comerciale afecteaza increderea companiilor si deciziile de investitii. Anul trecut OMC si-a revizuit in jos estimarile privind comertul global in 2019 si a avertizat ca tensiunile intre marii parteneri comerciali ameninta cresterea economica mondiala.