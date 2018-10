OMC: Razboiul dintre primele doua economii ale lumii nu face decat sa infraneze comertul global

Prezent la reuniunea anuala a Fondului Monetar International si a Bancii Mondiale, care se desfasoara saptamana aceasta la Bali, Indonezia, presedintele OMC, Roberto Azevedo, a declarat ca escaladarea conflictului ar putea taia in medie 1,9% din economia mondiala, transmite DPA.Calculele FMI arata ca, atat SUA, cat si China, sufera din cauza disputei comerciale: tarifele vamale anuntate la bunuri in valoare de 360 de miliarde de dolari, precum si cele pentru masini si componente auto vor taia 0,9% din PIB-ul SUA si 0,6% din cel al Chinei.Deocamdata, razboiul comercial nu a atins punctul culminant, a explicat Azevedo, adaugand ca nu exista semne ca ar exista un dialog constructiv intre prima si a doua economie mondiala.Seful OMC a dat asigurari ca este deschis la cererile SUA si ale presedintelui Donald Trump de reformare a sistemului comercial global."Acest proces avanseaza oricum", chiar daca exista opinii diferite pe acest subiect intre membrii OMC, a precizat Azevedo.Luna trecuta, OMC si-a redus estimarile privind cresterea comertului mondial in 2018 si 2019, din cauza efectelor economice directe ale razboiului comercial.Potrivit celor mai recente prognozele ale OMC, in acest an comertul mondial va inregistra o crestere de 3,9%, mai putin decat avansul de 4,4% preconizat in luna aprilie, urmand ca anul viitor sa inregistreze o crestere de 3,7%, fata de 4% cat se estima anterior."Aceasta retrogradare reflecta tensiunile sporite pe care le vedem intre marii parteneri comerciali. Mai mult ca niciodata, este vital pentru guverne sa isi solutioneze disputele si sa dea dovada de retinere", a declarat directorul general al OMC, Roberto Azevedo.Tensiunile comerciale globale au escaladat in ultimele luni, SUA impunand tarife vamale pentru importurile de aluminiu si otel, precum si tarife vamale pentru importuri de produse din China in valoare de 250 miliarde de dolari. In replica, China si Uniunea Europeana au impus tarife similare pentru o serie de produse americane.Analistii OMC subliniaza ca, desi pana acum aceste tarife au avut efecte directe reduse, incertitudinea pe care au generat-o este posibil sa fi condus deja la diminuarea investitiilor.Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) este o institutie internationala care stabileste reguli globale de comert intre statele membre. Romania este membru fondator al OMC, institutie creata in 1995 in urma finalizarii rundei Uruguay de negocieri comerciale multilaterale (1986-1994) . Obiectivul general al organizatiei este sa se asigure ca schimburile comerciale internationale se desfasoara fluent, liber, corect si predictibil.OMC reprezinta continuatorul Acordului General pentru Tarife si Comert (GATT), incheiat la Geneva in 1947. Romania a devenit membru GATT in 1971.