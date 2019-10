Organizatia Mondiala a Comertului avertizeaza ca taxele vamale zdruncina din temelii schimburile internationale

Potrivit celor mai recente prognoze ale OMC, in acest an comertul mondial va inregistra o crestere de 1,2%, mai putin decat avansul de 2,6% preconizat in aprilie, urmand ca anul viitor sa inregistreze o crestere de 2,7%, fata de 3% cat se estima anterior. Anul trecut, comertul mondial a crescut cu 3%."Inrautatirea perspectivelor comerciale este descurajatoare, dar nu este neasteptata", a afirmat directorul general al OMC, Roberto Azevedo, solicitand statelor membre sa rezolve disensiunile comerciale si sa coopereze pentru reformarea Organizatiei Mondiale a Comertului.Reducerea estimarilor reflecta previziunile privind o crestere economica mai lenta a economiei globale, partial din cauza tensiunilor comerciale, dar si din cauza unor factori ciclici si structurali - iar in Europa - incertitudinile legate de Brexit. "Riscurile la adresa estimarilor sunt negative si sunt dominate de politica comerciala", se arata in raportul OMC.Daca tensiunile se vor atenua, comertul mondial ar putea atinge o crestere de pana la 1,6% si 3,7%, in 2019 si, respectiv, in 2020.Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) este o institutie internationala care stabileste reguli globale de comert intre statele membre. Romania este membru fondator al OMC, institutie creata in 1995 in urma finalizarii rundei Uruguay de negocieri comerciale multilaterale (1986-1994). Obiectivul general al organizatiei este sa se asigure ca schimburile comerciale internationale se desfasoara fluent, liber, corect si predictibil.OMC reprezinta continuatorul Acordului General pentru Tarife si Comert (GATT), incheiat la Geneva in 1947. Romania a devenit membru GATT in 1971.