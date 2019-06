Portul Tanger din Maroc va deveni cel mai mare port din Marea Mediterana

Tanger Med, deja cel mai mare port din Africa, gratie unui volum anual de 3,6 milioane containere TEU in 2018, isi va creste capacitatea cu sase milioane de TEU gratie Tanger Med 2, care a necesitat lucrari in valoare de 1,3 miliarde euro, a declarat directorul portului Rachid Houari, transmite Reuters.Autoritatile marocane spera ca acest port, care ofera o platforma de export pentru uzinele din Maroc ale producatorilor auto francezi Renault si Peugeot, va ajunge la finele acestui an la un volum de 4,5 milioane containere TEU, la fel ca si portul Algeciras din sudul Spaniei."Sper ca ne vom creste capacitatea cu un milion de containere TEU in fiecare an", a spus Rachid Houari, precizand ca terminalul initial a ajuns la o capacitate de 3,5 milioane containere TEU in doar sase ani."Ne asteptam sa umplem intreaga capacitate in urmatorii sase ani", a adaugat Houari.In prezent, aproximativ 90% dintre containerele care trece prin portul Tanger sunt in tranzit spre alte destinatii. Cea mai mare piata, cu o pondere de 40%, este Africa de Vest, unde firmele marocane s-au extins semnificativ in ultimii ani. Aproximativ 20% merg spre Europa si 10% spre cele doua Americi.Rachid Houari a mai spus ca Marocul a investit un miliard de euro in primul terminal din portul Tanger, care a creat 6.000 de locuri de munca in port si alte 70.000 in zona comerciala din jurul portului. Portul este amplasat la aproximativ 50 de kilometri est de Tanger, principalul oras din nordul Marocului, ceea ce ii ofera spatiul necesar pentru extindere.Tanger are si un terminal pentru ferryboat-uri care in perioada de varf a sezonului estival transporta 40.000 de persoane pe zi, in principal marocani care traiesc in Europa pe cealalta coasta a Marii Mediterane. Terminalele sunt operate de APM Terminal si sunt detinute de grupul danez Maersk, firma germana Eurogate si o firma marocana.