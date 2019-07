Producatori: Marcarea bijuteriilor reprezinta cea mai importanta schimbare de pe piata din ultimii 18 ani

"Aprobarea OUG 10/2018 este cea mai importanta schimbare adusa pietei metalelor pretioase din Romania in ultimii 18 ani. Sistemul romanesc de marcare si trasabilitate a produselor in piata este aliniat astfel celui practicat in alte 15 dintre cele 28 de state ale Uniunii Europene. Presa a semnalat la vremea respectiva cea mai vizibila dintre masuri: obligativitatea marcarii tuturor bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase la prima punere pe piata nationala cu: marca de titlu a metalului pretios continut de aliaj, marca de responsabilitate a producatorului sau importatorului si marca statului. Insa implicatiile pe care aceste schimbari le-au adus asupra acestui domeniu sunt mult mai ample", considera asociatia profesionala citata.Potrivit acesteia, o prima schimbare adusa de OUG 10 este destinata sa intareasca protectia consumatorilor romani in conditiile in care inregistrarea stricta a produselor face imposibila vanzarea pe piata a bijuteriilor sub karataje mai slabe fara a exista responsabili pentru asta. Totodata, este exclusa vanzarea catre populatie de aur second hand drept bijuterii noi."O alta schimbare majora vine in folosul statului roman si, implicit, al nostru, al tuturor. Pentru prima data in ultimii 18 ani, statul roman poate avea o evidenta clara a tuturor cantitatilor de metale pretioase care parasesc sau intra in tara noastra. Vorbim despre metale care tin, in final, de securitatea nationala. Un alt aspect important pe care noua legislatie l-a adus este protejarea mediului de afaceri onest de concurenta neloiala si ilicita venita din partea unei mari mase de operatori care profitau de numeroasele lacune existente in precedenta legislatie", subliniaza sursa citata.Pe de alta parte, asociatia profesionala din sectorul bijuteriilor avertizeaza asupra reconditionarii bijuteriilor vechi achizitionate de la populatie sau obtinute ca gaj si transformarii lor scriptice in bijuterii noi, magazinele sau casele de amanet erijandu-se in producatori si castigandu-si astfel dreptul de a aplica marca de producator pe bijuterii uzate."Sub aspect profesional, termenul reconditionare nu poate fi asimilat productiei de bijuterii noi. In spatele acestui subterfugiu se pot ascunde vechile practici care au alimentat piata neagra atatia ani de zile, capusand statul, consumatorii si operatorii de buna credinta. Operatiunile de reconditionare sunt realizate prin firme de productie interpuse, detinatoare a codului CAEN de producator, dar, sa nu uitam ca obtinerea statutului de producator de bijuterii in Romania este conditionata doar de o simpla cerere. Atat. Asta, spre deosebire de alte state in care emiterea autorizatiilor de producator de bijuterii se realizeaza in baza unei acreditari anuale din partea unui inspector al statului", se precizeaza in comunicat.Conform legislatiei in vigoare, bijuteriile second hand vor putea fi valorificate de catre persoanele fizice in aceleasi conditii ca si pana acum: magazine de bijuterii care achizitioneaza aur de la populatie, case de amanet, case de licitatii, consignatii sau platforme de vanzare de produse second hand.Magazinele de bijuterii care achizitioneaza aur de la populatie, precum si casele de amanet care preiau de la populatie aur pentru garantarea acordarii de imprumuturi au, in continuare, exact aceleasi drepturi pe care le aveau si pana acum: prelucrarea cantitatilor colectate de la populatie in bijuterii noi (in tara sau in strainatate), vanzarea lor catre traderii de materii prime din metale pretioase, comercializarea lor directa, in masura in care bijuteriile respective poarta deja o marca a statului roman aplicata dupa anul 1906."In conditiile in care asistam la o incercare de manipulare a opiniei publice de catre o parte a operatorilor cu metale pretioase, invocandu-se blocarea activitatilor prin imposibilitatea vanzarii bijuteriilor second hand, trebuie sa atragem atentia ca astfel de informatii sunt neconforme realitatii, sunt menite a pune autoritatile si opinia publica pe o pista fals si aduc atingere eticii profesionale oneste insusite de catre operatorii de buna credinta", se mai arata in document.Asociatia profesionala CPCB a fost fondata la inceputul anului 2018 de catre firme reprezentative din domeniul productiei si comercializarii bijuteriilor din metale pretioase.