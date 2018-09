Raport ONU: Conflictele comerciale sunt simptomul unei probleme mai profunde

Cu ocazia publicarii raportului, secretarul general al UNCTAD (Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare), Mukhisa Kituyi, a afirmat ca dupa un deceniu de la criza financiara din 2008, economia mondiala este din nou sub tensiune. "Pe termen scurt, ingrijoreaza cresterea taxelor vamale si instabilitatea fluxurilor financiare, dar in spatele acestor amenintari la adresa stabilitatii mondiale se afla in primul rand neputinta de a corecta, din 2008, inegalitatile si dezechilibrele create de hiper-globalizare", a subliniat el.Autorii raportului coordonat de Richard Kozul-Wright apreciaza ca "solutia nu este nici revenirea la un nationalism nostalgic, nici intensificarea liberului schimb". Documentul avertizeaza ca liberul schimb restrange marja de actiune a tarilor in curs de dezvoltare si slabeste protectia de care beneficiaza angajatii si micii intreprinzatori.UNCTAD recomanda guvernelor sa isi coordoneze politicile "pentru a evita deteriorarea in continuare a repartitiei veniturilor si a ocuparii fortei de munca, aflate la originea celor mai recente crize economice".Totalul datoriilor a crescut cu 50% dupa criza financiara si a ajuns la 250.000 de miliarde de dolari, adica un volum de trei ori mai mare decat al economiei mondiale, subliniaza expertii ONU, constatand totodata ca cresterea exploziva a datoriei private nu a stimulat investitiile firmelor.Economia mondiala este dominata in continuare de marile intreprinderi; 1% din firmele exportatoare realizeaza mai mult de jumatate din exporturi.Raportul atrage atentia asupra monopolului informational si incurajeaza tarile in curs de dezvoltare sa reglementeze acest sector pentru a contribui eficient la cresterea economica.