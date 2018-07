Razboiul comercial dintre SUA si China a inceput

China nu are alta alegere decat sa riposteze impotriva SUA, a anuntat Ministerul chinez al Comertului, dupa ce Washingtonul a decis sa impuna taxe vamale prohibitive pentru produse chineze in valoare de 34 miliarde de dolari. "SUA au violat regulile Organizatiei Mondiale a Comertului si au lansat cel mai mare razboi comercial din istoria economica", a apreciat Ministerul chinez al Comertului. Ministerul nu a precizat care vor fi masurile care vor fi luate insa anterior Beijingul a promis ca va riposta punct cu punct la masurile adoptate de Washington prin impunerea unor taxe echivalente pentru produsele importate din SUA."Un razboi comercial a inceput. Impactul asupra economiei chineze de pe urma tarifelor impuse de SUA pentru produse chineze in valoare de 34-50 de miliarde de dolari ar urma sa fie limitat. Daca vor impune tarife pentru produse chineze in valoare de 250 miliarde de dolari, impactul va fi mult mai mare nu doar asupra celor doua economii ci si asupra economiei mondiale si lanturilor globale de aprovizionare", a apreciat Wang Jun, economist sef la Zhongyuan Bank.Administratia Trump a avertizat ca ar putea viza in total bunuri chineze in valoare de peste 500 miliarde de dolari, adica o suma comparabila cu valoarea totala a bunurilor importate de SUA din China anul trecut.