Reuters: UE ar putea ridica steagul alb in razboiul comercial cu SUA

La inceputul lunii septembrie, Comisia Europeana a cautat sa obtina aprobarea celor 28 de state membre pentru a deschide negocierile cu Washingtonul, sustin sursele.Expertii comerciali sprijina aceasta initiativa, iar procesul de aprobare ar urma sa fie finalizat saptamana viitoare, au declarat pentru Reuters diplomati ai UE.Problema carnii de vaca este oficial separata de acordul anuntat in iulie de seful statului american - Donald Trump - si presedintele Comisiei Europene - Jean-Claude Juncker - privind relatiile comerciale dintre SUA si UE. Acordul prevede o crestere a achizitiilor europene de soia si de gaze naturale lichefiate (LNG) din SUA, in schimbul suspendarii noilor tarifele vamale impuse de Washington.Trump s-a angajat sa reduca deficitul comercial al SUA pe relatia cu UE, evaluat la 151 de miliarde de dolari.Oricum, un acord care sa permita majorarea importurilor de carne din SUA ar afecta balanta comerciala, dar ii va multumi pe fermierii americani si comunitatile rurale, afectate de razboiul comercial cu China.Diplomatii UE sustin ca Bruxelles-ul vrea sa majoreze cota SUA de importuri de carne de vita fara hormoni pe piata europeana, dar va trebui sa convinga alte state care produc carne de vita sa accepte acordul.Un astfel de acord ar incheia disputa care dateaza din 1981, atunci cand UE a interzis folosirea hormonilor de crestere la carnea din blocul comunitar, inclusiv la importuri.In cele din urma, UE si SUA au incheiat in 2009 un acord privind acordarea unei cote de importuri de carne de vita fara hormoni, care in prezent se situeaza la 45.000 de tone. Totusi, conform reglementarilor OMC, de majorarea cotei vor beneficia si furnizorii din afara SUA.Conform datelor Federatiei exportatorilor americani de carne (USMEF), exporturile de carne ale SUA au scazut anul acesta si au crescut cele din Australia, Uruguay si Argentina.Diplomatii UE sustin ca Bruxelles-ul vrea sa majoreze cota SUA de importuri de carne de vita fara hormoni la cel putin 40-50%, dar Comisia Europeana va trebui sa obtina sprijinul marilor furnizori - Australia si Uruguay - pentru acest acord."In functie de tipul de acord care se va incheia, estimam ca in Europa cererea de carne de vita din SUA va fi suficient de solida pentru ca valoarea exporturilor sa se dubleze de la 200 la 400 de milioane de dolari", a explicat Erin Borror, economistul USMEF.Acordul privind carnea de vita ar atenua tensiunile comerciale transatlantice, a declarat comisarul pentru agricultura, Phil Hogan.