Seful FMI avertizeaza SUA: Nimeni nu castiga intr-un razboi comercial

"Impactul macroeconomic va fi serios, nu doar daca Statele Unite impun taxe la anumite importuri mai ales daca alte tari recurg la represalii, in special statele care sunt cel mai afectate, cum ar fi Canada, Europa, in particular Germania", a declarat Lagarde la postul francez de radio RTL.Vineri, Donald Trump a anuntat planuri privind impunerea unei taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, ceea ce a dus la o riposta prompta din partea Bruxelles-ului si la noi amenintari ale presedintelui american privind posibilitatea impunerii unor taxe la masinile fabricate in UE.