SUA ameninta sa creasca taxele pentru mai multe produse europene, inclusiv pentru Airbus

Pe lista de produse ale UE propusa de USTR se afla de la aeronave comerciale sau subansamble ale acestora pana la produse lactate si vinuri, conform Reuters.USTR considera ca subventiile europene acordate Airbus afecteaza SUA la un nivel de 11 miliarde de dolari anual, potrivit comunicatului USTR.UE si SUA se confrunta de mai bine de un deceniu acuzandu-se reciproc de subventionari ilegale acordate gigantilor Boeing si Airbus, in cazuri paralele prezentate la OMC. Ambele parti au fost prinse platind miliarde de dolari din subventii in scopul obtinerii de avantaje in afacerea globala cu avioane.Anuntul de luni al USTR marcheaza o escaladare a tensiunilor, SUA urmarind sa impuna tarife consistente unei game largi de produse ale UE. Potrivit acuzatiilor aduse de USTR, UE a lasat cea mai mare parte a subventiilor sale neschimbate si a oferit ajutor suplimentar."Scopul nostru final este de a ajunge la un acord cu UE care sa puna capat tuturor subventiilor care nu corespund reglementarilor OMC in domeniul aeronavelor civile de mari dimensiuni.Atunci cand UE va pune capat acestor subventii daunatoare, taxele suplimentare impuse de SUA ca raspuns pot fi ridicate", se arata in declaratia USTR.Saga confruntarii dintre SUA si UE asupra principalilor producatori de aeronave, Boeing si Airbus, ce dureaza de 15 ani, s-au incheiat luna trecuta la OMC, cand organismul comercial international a decis ca SUA nu au reusit sa puna capat unor subventii acordate Boeing, potrivit dpa.Anterior, OMC declarase ca subventiile europene acordate rivalului Airbus sunt ilegale. In mai 2018 a constatat, de asemenea, ca UE nu a reusit sa elimine sprijinul acordat Airbus.Aspectele finale cu privire la valoarea prejudiciului sunt inca in arbitraj.