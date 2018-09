SUA taxeaza tot mai aspru importurile din China

Noile taxe vor intra in vigoare pe 24 septembrie si vor creste la 25% de la 1 ianuarie anul viitor, a precizat Trump. El avertizase cu cateva ore inainte ca urmeaza sa ia aceasta masura - cea mai dura de pana acum in conflictul comercial bilateral, potrivit DPA - insa numai dupa inchiderea burselor asiatice.Oficialii americani din domeniul comertului au stabilit ca Beijingul este implicat in numeroase politici si practici incorecte fata de SUA, legate de tehnologia si proprietatile intelectuale americane, a aratat presedintele. Printre altele, companiile din Statele Unite sunt obligate sa transfere tehnologie catre partenerii chinezi, ceea ce "constituie o amenintare grava la adresa sanatatii si prosperitatii economiei Statelor Unite pe termen lung", a afirmat el.Sunt exceptate anumite marfuri, cum ar fi ceasurile inteligente Apple, produsele cu tehnologie Bluetooth, articolele pentru copii, unele textile, chimicale si produse agricole, au precizat oficialitati americane de rang inalt.