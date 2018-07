Totul pana la masini! Cum va reactiona UE daca Washingtonul taxeaza automobilele europene

"In functie de progresele inregistrate in timpul vizitei presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, statele membre vor decide care va fi strategia lor viitoare la finele saptamanii urmatoare", a declarat un diplomat european care a dorit sa isi pastreze anonimatul. Tot atunci ar putea fi convenita lista masurilor de raspuns, sustine Wirtschaftswoche.Jean-Claude Juncker se va deplasa la Washington saptamana viitoare pentru a discuta despre relatiile comerciale tensionate dintre UE si SUA, dupa ce presedintele Donald Trump a impus tarife vamale suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu din UE si a amenintat in mod repetat ca va extinde masurile si asupra automobilelor din Europa. In replica, Comisia Europeana a introdus tarife vamale suplimentare de 25% pentru o lista de produse americane in valoare de 2,8 miliarde euro, lista care include produse precum jeans, bourbon sau motociclete.Wirtschaftswoche subliniaza ca orice masuri adoptate de UE ca reactie la tarifele americane pentru automobilele din Europa vor fi mai mari decat contramasurile pentru tarifele americane aplicabile importurilor de otel si aluminiu.Juncker are programata o intalnire cu Donald Trump in data de 25 iulie, ocazie cu care ii va explica liderului de la Casa Alba ca Executivul comunitar coordoneaza politica comerciala pentru cele 28 de state membre ale UE.