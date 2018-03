Trezorier american: SUA nu se tem de un razboi comercial

Un razboi comercial "nu este obiectivul nostru, dar nu ne temem de el. Trebuie sa fim pregatiti sa actionam in interesul SUA pentru a apara comertul liber si corect. Exista intotdeauna un risc cand faci asta", a spus acesta, dupa reuniunea din Argentina a G20, grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente, transmite AFP.Declaratia lui Steven Mnuchin vine dupa ce, in comunicatul final al reuniunii, participantii au fost de acord sa nu condamne decizia SUA, in schimb au subliniat "intensificarea tensiunilor economice si geopolitice".Comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, a afirmat ca "UE nu vrea o escaladare a comertului, nu vrea un razboi comercial, dar este pregatita sa reactioneze, chiar daca optiunea preferata este dialogul. Contramasurile noastre sunt pregatite".Ministrii de Finante si presedintii bancilor centrale din G20 au fost de acord sa amane cautarea unei solutii pentru taxarea marilor companii din sectorul informatic (Google, Amazon, Facebook si Apple reunite sub acronimul Gafa), ale caror practici de optimizare fiscale sunt criticate de Comisia Europeana.In comunicatul final al reuniunii, participantii s-au angajat "sa lucreze impreuna pentru a cauta o solutie bazata pe consens pana in 2020, iar o informare la zi privind situatia va fi oferita in 2019".Intalnirea de la Buenos Aires, prima in perioada in care Argentina detine presedintia G20, intervine la doar patru zile de la intrarea in vigoare, vineri, a tarifelor pentru importurile de otel si aluminiu.Daca masurile americane vizeaza in principal China, tara ale carei supracapacitati de productie a otelului sunt criticate de mai multi ani de partenerii sai comerciali, aliatii europeni ai Washingtonului sunt si ei in vizorul lui Donald Trump, care critica in mod frecvent excedentele comerciale germane.In ultimele zile, europenii au tinut sa isi reafirme unitatea in fata SUA, iar negocierile diplomatice s-au inmultit in incercarea de a evita ca taxele pentru importurile de otel si aluminiu sa nu declanseze un razboi comercial.Pe 1 martie, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, dar a exceptat Canada si Mexic si a oferit posibilitatea excluderii altor aliati. Taxele ar urma sa intre in vigoare in data de 23 martie.Donald Trump a avut un ton provocator, declarand ca razboaiele comerciale sunt bune si sunt usor de castigat, dupa ce planul sau de a impune tarife la importurile de otel si aluminiu a provocat critici in intreaga lume si a dus la scaderea pietelor bursiere globale."Cand o tara (SUA) pierde miliarde de dolari in schimburile comerciale pe care le face cu fiecare tara, razboaiele comerciale sunt bune si sunt usor de castigat", a scris Trump, pe Twitter.China a cerut ulterior Statelor Unite ale Americii sa retraga "cat mai curand posibil" noile taxe impuse la importurile de otel si aluminiu anuntate de administratia Trump, deoarece "vor avea un grav impact" asupra comertului international.