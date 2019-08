Trump ameninta ca SUA vor parasi Organizatia Mondiala a Comertului ''daca este necesar''

"Vom pleca daca este necesar", a declarat presedintele american in fata angajatilor unei uzine chimice a societatii Shell, situata in Pennsylvania."Stim ca ne jecmanesc de ani de zile si asta nu se va mai intampla niciodata", a mai spus miliardarul republican.Nu este pentru prima data ca presedintele american ameninta sa paraseasca organizatia mondiala pe care o considera, in timpul campaniei sale electorale, "caduca".Vara trecuta, Trump a estimat ca OMC trateaza "foarte prost" SUA de ani de zile. El a dat asigurari ca daca organizatia "nu se reformeaza", Washingtonul "s-ar putea retrage".La sfarsitul lui iulie, el a cerut reforme din partea OMC pentru ca aceasta sa nu mai acorde un tratament de favoare tarilor in curs de dezvoltare.Administratia Trump reproseaza de multa vreme OMC, si unora dintre membrii sai precum China, ca abuzeaza de acest statut de tara in curs de dezvoltare, care permite intre altele intarzierea aplicarii anumitor acorduri sau protejarea anumitor sectoare fara a se expune nemultumirilor membrilor organizatiei.