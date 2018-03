Trump scuteste UE de controversatele taxe si evita in ultimul moment un razboi comercial

In data de 8 martie, seful statului american a anuntat introducerea unor taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, exceptand Canada si Mexic. Taxele urmeaza sa intre in vigoare in data de 23 martie, transmit Xinhua si Reuters.Canada si Mexic sunt initial exceptate de la taxe, pe fondul discutiilor privind renegocierea Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA). Daca renegocierea va fi finalizata, nu vor exista niciun fel de taxe pentru cele doua tari vecine, a spus Trump.Joi, Casa Alba a informat suspendarea taxelor pana la 1 mai 2018 pentru importurile din statele membre ale UE, Argentina, Australia, Brazilia, Coreea de Sud, Canada si Mexic, cei mai mari comerciali ai SUA, iar negocierile continua. Dupa 1 mai, presedintele SUA va anunta ce state vor fi exceptate permanent.Fiecare tara de pe lista are o relatie de securitate importanta cu SUA, a declarat Trump.Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, avertizase ca UE va raspunde cu fermitate, daca SUA nu vor excepta UE de taxele la importurile de otel si aluminiu.Mai multi responsabili europeni, printre care si comisarul european pentru Comert, Cecilia Malmstrom, s-au deplasat la Washington in ultimele zile pentru a cere ca Uniunea Europeana sa fie scutite de aceste tarife vamale. Cecilia Malmstrom a declarat in Parlamentul European ca se asteapta ca UE sa fie scutita, dar ca inca nu poate fi sigura.Decizia Washingtonului de a impune taxe pentru importurile de otel si aluminiu a provocat ingrijorari cu privire la un posibil razboi comercial, dupa ce Uniunea Europeana a amenintat ca va impune la randul sau tarife vamale pentru mai multe produse americane.