Trump vrea sa scoata SUA din Organizatia Mondiala a Comertului

Nu stiu de ce suntem membri. OMC este conceputa astfel incat restul lumii sa insele SUA

Potrivit Axios, una dintre persoane care a discutat acest subiect cu Trump sustine ca presedintele SUA le spune in mod frecvent consilierilor sai:Axios subliniaza insa ca orice retragere din OMC ar avea nevoie de o rezolutie a Congresului SUA si este putin probabil ca Donald Trump sa convinga Congresul sa ii satisfaca dorinta."Surse din apropierea situatiei sustin ca administratia Trump va cauta sa analizeze diferite modalitati prin care SUA sa raspunda la ceea ce consilierii lui Trump considera ca este un tratament incorect si dezechilibrat in limitele OMC", sustine Axios.Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) este o institutie internationala care stabileste reguli globale de comert intre statele membre. Romania este membru fondator al OMC, institutie creata in 1995 in urma finalizarii rundei Uruguay de negocieri comerciale multilaterale (1986-1994) . Obiectivul general al organizatiei este sa se asigure ca schimburile comerciale internationale se desfasoara fluent, liber, corect si predictibil.OMC reprezinta continuatorul Acordului General pentru Tarife si Comert (GATT), incheiat la Geneva in 1947. Romania a devenit membru GATT in 1971.