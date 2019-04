UE ameninta va aplica masuri de retorsiune la taxele vamale anuntate de SUA

Trump a scris marti un mesaj pe contul sau de Twitter in care ameninta UE cu aplicarea de taxe vamale asupra unor produse in valoare de 11 miliarde de dolari, daca europenii nu elimina subventiile pentru Airbus.Intr-o conferinta de presa la Tokyo, alaturi de ministrul japonez de externe Taro Kono, Malmstrom a declarat ca implementarea unei taxari reciproce de catre SUA si UE "ar fi o escaladare foarte regretabila in relatiile noastre comerciale". Ea a insistat ca Uniunea Europeana este dispusa sa negocieze intregul subiect cu Statele Unite.Presedintele american a argumentat ca impactul subventiilor europene asupra SUA a fost recunoscut de Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) . O sursa din cadrul Comisiei Europene a replicat inca de marti, conform AFP, ca UE va aplica rapid masuri de retorsiune.AFP reaminteste ca intre Airbus si Boeing exista de 14 ani un conflict, in care cele doua companii producatoare de aeronave sunt sustinute de UE si, respectiv, de SUA si se acuza reciproc, la OMC, de primirea de ajutoare neconforme cu reglementarile.