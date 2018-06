UE ar fi dispusa sa demareze discutii cu SUA pentru solutionarea disputelor comerciale

Calificand tarifele vamale americane ca drept "ilegale" si contravenind prevederilor Organizatiei Mondiale a Comertului, Malmstrom a subliniat ca nu exista alta optiune decat introducerea de masuri retaliatorii pentru a proteja interesele si locurile de munca europene, transmite Reuters."Suntem tot timpul deschisi sa vorbim cu SUA. Intreaga Uniune Europeana se bazeaza pe ideea discutiilor", a spus Malmstrom. Aceasta a adaugat ca, incepand de vineri, Uniunea Europeana va percepe tarife de import de 25% pentru o gama larga de produse americane, ca reactie la tarifele impuse, la inceputul acestei luni, de SUA pentru otelul si aluminiul din Europa.Dupa ce a impuse tarife mai multor parteneri comerciali ai SUA, SUA a amenintat recent China cu noi tarife pentru produse in valoare de 200 miliarde de dolari, escaladand un conflict care a declansat deja masuri retaliatorii din parte statelor din intreaga lume.Cu prilejul unei vizite in Noua Zeelanda, Malmstrom s-a declarat foarte ingrijorata de posibilitatea ca aceasta situatie sa escaladeze intr-un razboi comercial total care ar afecta lanturile globale de aprovizionare si ar prejudicia economia mondiala. De asemenea, Malmstrom a criticat politicile protectioniste ale presedintelui american Donald Trump, avertizand ca unele tari actioneaza in afara normelor convenite in comun in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului. Malmstrom a spus ca regulile OMC nu sunt perfecte dar au deservit bine economia mondiala in beneficiul tuturor tarilor, inclusiv SUA. "Nu este pe moarte dar are nevoie de modernizare", a spus Malmstrom referindu-se la sistemul comercial bazat pe regulile OMC, adaugand ca Europa va colabora cu tarile care gandesc la fel pentru a pune la punct un nou set de de reguli in cadrul OMC.