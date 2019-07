UE este pregatita sa reduca la zero taxele pentru masinile importate din SUA

"Prin aceasta masura vom inlatura acuzatiile ca taxele vamale americane la masini sunt mai scazute decat cele europene", a afirmat Altmaier intr-un interviu acordat publicatiei Welt am Sonntag.In luna februarie a acestui an, ministrul american al Comertului a remis Casei Albe un raport cu privire la industria auto, in care sustinea ca introducerea unor taxe vamale suplimentare pentru automobilele importate ar putea fi justificata pe motiv ca aceste importuri constituie o amenintare pentru securitatea nationala americana. Argumentul a fost respins de Comisia Europeana si de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).In prezent sunt aplicate taxe vamale de 2,5% pentru automobilele din UE importate in SUA. Pe de alta parte, UE aplica taxe vamale de 10% la importurile de masini mai mici din SUA, in timp ce pentru camionete taxele sunt de 25%.In timpul unei recente vizite in SUA, unde s-a intalnit cu Robert Lighthizer, reprezentantul special pentru comert (USTR) al presedintelui american, Altmaier si-a exprimat optimismul ca pana la sfarsitul anului se va ajunge la un acord.Comisia Europeana a promis un raspuns "rapid si adecvat" daca Washingtonul isi va pune in practica amenintarile de a introduce taxele vamale suplimentare pentru automobilele europene importate in SUA. Camioanele Caterpillar Inc., copiatoarele Xerox Corp. si valizele Samsonite se numara printre produsele americane care ar putea fi vizate de masuri retaliatorii luate de Uniunea Europeana, in situatia in care presedintele SUA va decide sa impuna tarife vamale suplimentare impotriva automobilelor importate din blocul comunitar, a declarat un inalt oficial UE.