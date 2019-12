UE exporta cu mare avant: Excedentul balantei comerciale a fost de 2,2 miliarde de euro, in octombrie

In octombrie, exporturile de bunuri ale UE s-au situat la 190,1 miliarde de euro, in crestere cu 5,6% fata de 180 miliarde euro in perioada similara din 2018, in timp ce importurile UE au scazut cu 0,1%, pana la 187,8 miliarde de euro.Zona euro a inregistrat in octombrie un excedent al balantei comerciale de 28 miliarde de euro, fata de un plus de 13,2 miliarde de euro in perioada similara din 2018.In primele zece luni din acest an, UE a inregistrat un deficit al balantei comerciale de 28 miliarde de euro, fata de un deficit de 18,6 miliarde de euro in perioada similara din 2018, in timp ce zona euro a raportat un excedent de 183,2 miliarde de euro, de la un plus de 160,5 miliarde de euro.UE si-a extins legaturile comerciale cu toti partenerii sai comerciali principali in primele zece luni din acest an, exporturile spre SUA si China inregistrand un avans de 11,4% si, respectiv, 5,7%, in timp ce importurile au urcat cu 11,1% si, respectiv, cu 7,5%.In ceea ce priveste Romania, datele Eurostat arata ca in primele zece luni din acest an exporturile au crescut cu 2%, pana la 57,9 miliarde de euro, in timp ce importurile au urcat cu 5%, la 72,2 miliarde de euro. In aceste conditii, deficitul balantei comerciale a Romaniei s-a situat la 14,3 miliarde de euro, comparativ cu 12,1 miliarde de euro in perioada similara din 2018.