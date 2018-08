UE lasa garda jos: In ce conditii ar fi dispusa sa elimine taxele vamale pentru autoturisme

"Suntem dispusi sa reducem chiar si tarifele vamale la autoturisme la nivelul zero, daca SUA fac acelasi lucru. Acest lucru ar fi benefic din punct de vedere economic atat pentru noi cat si pentru ei", a spus Cecilia Malmstrom la o reuniune a comisiei pentru comert din Parlamentul European, transmite Bloomberg.Actiunile constructorilor auto si furnizorilor de componente au inregistrat in acest an unele dintre cele mai slabe performante din cadrul indicelui Stoxx Europe 600, care regrupeaza cele mai valoroase companii europene. Declaratiile oficialului european au dus joi la cresterea cu 0,6% a indicelui Stoxx Europe 600. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate de actiunile BMW, care au atins cea mai ridicata cotatie de dupa 15 iunie, in timp ce actiunile Fiat Chrysler Automobiles NV au atins cea mai ridicata cotatie din ultima luna.Disponibilitatea UE de a elimina tarifele vamale la autoturisme ar raspunde criticilor formulate de presedintele SUA, Donald Trump, vizand un sistem de tarife inegal care l-a determinat sa ameninte ca va introduce tarife vamale de pana la 25% la importurile de autoturisme. O astfel de masura, care ar afecta in special constructorii precum Porsche si Audi care nu au uzine de productie in SUA, ar majora cu aproximativ 10.000 de euro pretul autoturismelor livrate din UE in SUA, a estimat Comisia Europeana.