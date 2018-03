Uniunea Europeana ii transmite lui Trump ca asteapta sa fie scutita de noile taxe. In caz contrar, va reactiona

Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, dar a exceptat Canada si Mexic si a oferit posibilitatea excluderii altor aliati. Taxele vor intra in vigoare in termen de 15 zile."Am afirmat tot timpul ca Europa nu este cu certitudine o amenintare pentru securitatea interna a Americii, astfel incat ne asteptam sa fim exclusi. Asteptam claritate privind declaratiile presedintelui SUA, insa suntem de parere ca nu este o decizie buna pentru economia mondiala", a declarat Malmstrom, citat de Reuters.Oficialul a adaugat ca va discuta sambata problema taxelor cu reprezentantul american pentru comert, Robert Lighthizer, si cu omologul sau nipon, Hiroshige Seko.UE a amenintat deja cu posibile masuri de retorsiune la decizia lui Trump. Lista pregatita de Comisia Europeana include aproximativ 200 de produse importate din SUA, in valoare totala de aproximativ 2,8 miliarde de euro (3,45 miliarde de dolari).Daca tarifele anuntate de SUA vor fi aplicate UE, blocul comunitar va raspunde in termen de 90 de zile, asa cum recomanda Organizatia Mondiale a Comertului (OMC), a declarat Malmstrom.Canada, cel mai mare furnizor de otel si aluminiu al SUA, a salutat decizia presedintelui de a nu fi supusa imediat noilor taxe, dar a anuntat ca va continua sa faca lobby la Washington pana cand va disparea amenintarea tarifelor.Un oficial al administratiei Trump a explicat ca si alte state ar putea incerca sa negocieze cu reprezentantul american pentru comert, Robert Lighthizer, pentru a gasi cai alternative in vederea atenuarii amenintarii pe care o reprezinta la adresa securitatii SUA exporturile lor de otel si aluminiu.Canada si Mexic sunt initial exceptate de la taxe, pe fondul discutiilor privind renegocierea Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA). Daca renegocierea va fi finalizata, nu vor exista niciun fel de taxe pentru cele doua tari vecine, a spus Trump.