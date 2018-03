CE avertizeaza: Saracia e in crestere in Romania

"Cresterea economica puternica a Romaniei necesita continuarea reformelor structurale si a consolidarii fiscale. Gradul de ocupare a fortei de munca a continuat sa creasca in 2017, iar rata somajului a atins unul din cele mai scazute nivele din ultimii 20 de ani. Datorita eliminarii de taxe si cresterilor salariale si de pensii din sectorul public, deficitul este in curs de crestere. Oferta de forta de munca si de competente nu tine pasul cu nevoile mereu in schimbare din sectorul economic, gradul de saracie e in crestere, iar inegalitatea in materie de venituri se mentine la un nivel inalt", potrivit unui comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, transmis AGERPRES la cateva ore dupa ce Executivul european a publicat rapoartele de tara pentru statele membre, in afara de Grecia.In plus, volumul ridicat de cheltuieli publice nu se reflecta in starea infrastructurii.Potrivit acestuia, performantele scazute ale sistemului de invatamant limiteaza perspectivele lui de dezvoltare, iar cele din domeniul cercetarii si inovarii raman modeste.Pe de alta parte, starea de sanatate a populatiei s-a imbunatatit, insa ramane sub standardele europene."Nu in ultimul rand, dupa performante bune in ultimii ani, ireversibilitatea progreselor din lupta impotriva coruptiei a fost pusa recent sub semnul intrebarii. Acestea sunt cateva din concluziile raportului de tara pentru Romania, publicat de Comisia Europeana miercuri, 7 martie, ca parte a Semestrului european", se mai arata in comunicat.In context, vicepresedintele Valdis Dombrovskis, a aratat ca economiile puternice sunt cele care isi remediaza mereu punctele slabe, chiar si atunci cand lucrurile merg bine."Economiile puternice sunt cele care isi remediaza mereu punctele slabe, chiar si atunci cand lucrurile merg bine. Acum cand economia europeana creste in cel mai rapid ritm inregistrat in ultimii zece ani, ar trebui sa adoptam exact aceasta strategie, atat la nivelul UE, cat si la cel national", a aratat Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro si dialogul social, stabilitatea financiara, serviciile financiare si Uniunea pietelor de capital, la prezentarea setului de rapoarte pentru toate statele membre.Pe ansamblul Uniunii, economia cunoaste o expansiune puternica, iar perspectivele economice pozitive sunt insotite de o imbunatatire a conditiilor de pe piata muncii si a situatiei sociale. Aceasta este o consecinta a reformelor intreprinse de statele membre in ultimii ani si constituie un prilej de consolidare in continuare a rezilientei economiilor si a societatilor din cadrul UE."Totusi,, iar deficientele structurale franeaza cresterea economica si convergenta in unele state membre. De aceea, tarile din UE ar trebui sa valorifice aceasta conjunctura favorabila pentru a-si consolida elementele de baza ale propriilor economii", se mai arata in comunicatul reprezentantei CE in Romania.Cele 27 de rapoarte de tara (pentru toate statele membre, in afara de Grecia, care face obiectul unui program de ajustare macroeconomica) prezinta analiza anuala realizata de Comisie privind situatia economica si sociala din fiecare stat, inclusiv evaluarea progreselor inregistrate in indeplinirea recomandarilor specifice de tara.Comisia va organiza reuniuni bilaterale cu statele membre pentru a discuta rapoartele de tara. Membrii Comisiei vor efectua vizite in statele membre pentru a se intalni cu reprezentanti ai guvernelor, parlamentelor nationale, partenerilor sociali si cu alte parti interesate pentru a discuta concluziile rapoartelor.Consiliul urmeaza sa discute pe marginea rapoartelor si a constatarilor bilanturilor aprofundate.In functie de prioritatile analizei anuale a cresterii pentru 2018 si de recomandarile privind politica economica in zona euro, statele membre vor prezenta, pana la jumatatea lunii aprilie, prioritatile de politica economica si sociala in cadrul programelor nationale de reforma si al programelor de stabilitate si/ sau convergenta (in care se stabilesc prioritatile bugetare).In luna mai, Comisia va propune un nou set de recomandari specifice fiecarei tari.