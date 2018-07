G20: Intensificarea tensiunilor comerciale reprezinta un risc major la adresa cresterii economiei mondiale

Proiectul, care inca poate fi revizuit, indica faptul ca economiile emergente sunt mai bine pregatite sa se ajusteze la socurile externe dar ele inca se confrunta cu dificultati din cauza volatilitatii de pe pietele financiare si a iesirilor de capital."Cresterea economiei globale se mentine iar somajul este la un nivel extrem de scazut. Totusi, recent cresterea a fost mai putin sincronizata iar riscurile la adresa perspectivelor pe termen scurt si mediu au sporit. Acestea includ extinderea vulnerabilitatilor financiare, intensificarea tensiunilor comerciale si geopolitice, dezechilibrele globale, inegalitatile si ritmul structural redus de crestere, in special in unele economii avansate", sustin oficialii G20.Sunt necesare reforme structurale pentru a imbunatati potentialul de crestere al economiilor, se arata in comunicat, care reafirma angajamentele precedente ale G20 referitoare la abtinerea de la devalorizarea competitiva care ar putea afecta negativ stabilitatea financiara pe plan mondial."Recunoastem necesitatea intensificarii dialogului si a actiunilor pentru a compensa riscurile si a imbunatati increderea. Lucram la intarirea contributiei comertului in economiile noastre", se arata in comunicat.In perioada 21-22 iulie se desfasoara la Buenos Aires (Argentina), reuniunea ministrilor de Finante si guvernatorii bancilor centrale din tarile G20, care analizeaza amenintarile care planeaza asupra cresterii mondiale, in special de riscurile unui razboi comercial si criza din tarile emergente.G20, grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente, regrupeaza state care genereaza 85% din activitatea economica a lumii si aproape doua treimi din populatia planetei. G20 reuneste Africa de Sud, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Coreea de Sud, Franta, Germania, India, Indonezia, Italia, Japonia, Marea Britanie, Mexic, Rusia, SUA, Turcia si statele Uniunii Europene (UE) .