Forestierii se plang ca de la anul nu mai pot taia padurile, in urma unei hotarari a lui Ciolos din 2016

"Adoptata la 21 decembrie 2016, in ultima sedinta a Guvernului Ciolos, desi era evident ca dezvoltarile software nu vor fi gata si actul normativ nu va putea fi aplicat, HG 1004/2016 poate produce efecte dezastruoase pentru silvicultura si sectorul forestier.Blocajul dezvoltarilor sistemului SUMAL a generat dificultati majore in buna functionare a administratiilor silvice, dar concomitent si o lipsa de eficienta a actului de control pentru combaterea taierilor ilegale de paduri.HG 1004/2016 va intra in vigoare peste cateva zile in conditiile in care dezvoltarea tehnica software a sistemului SUMAL inca nu este finalizata, ceea ce impune decizii urgente. Mentionam ca HG 1004/2016 a fost adoptata cu ignorarea punctelor de vedere ale organizatiilor din sector si fara a exista dezvoltarile software necesare implementarii, inca din anul 2016", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, alternativele care se impun pentru buna functionare a sectorului ferestier sunt: abrogarea acesteia si elaborarea unei noi reglementari, cu o noua viziune pentru paza padurilor, urmarirea trasabilitatii si controlul provenientei legale a masei lemnoase, cu accent catre prima punere a masei lemnoase in piata si ca sistem national suport pentru sisteme due-diligence proprii ale proprietarilor de paduri, administratii silvice si operatori economici, in sensul si in spiritul regulamentului european 995/2010 - EUTR; modificarea de fond a HG 1004/2016, dificila in conditiile in care termenul de intrare in vigoare este 01.01.2020, si prorogarea intrarii in vigoare a HG 1004/2016.Nostra Silva si Fordaq - Comunitatea Forestierilor din Romania sustin ca inca din data de 11 noiembrie 2019 au transmis catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor o scrisoare prin care se atrage atentia asupra principalelor probleme ale sectorului forestier, fata de care consideram ca trebuie adoptate masuri urgente si politici publice, luand in considerare inclusiv organizatiile profesionale si patronale."Din pacate, domnul ministru Costel Alexe a ignorat solicitarile sectorului si propunerea unui dialog cu organizatiile profesionale si patronale, iar astazi suntem la doar cateva zile distanta de intrarea in vigoare a unei hotarari, ignorata de-a lungul anilor si lasata la voia intamplarii.HG 1004/2016 ar bloca activitatea din sectorul forestier, pentru ca prevede alte modele de avize cu regim special pentru transportul masei lemnoase si utilizarea unor aplicatii software care nu exista. Ignorarea efectelor intrarii in vigoare a HG 1004/2016 este doar un rezultat al haosului administrativ din Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, care trebuia sa integreze si fostul Minister al Apelor si Padurilor.Comasarea efectiva a Ministerului Mediului cu Ministerul Apelor si Padurilor trebuia sa se realizeze printr-o hotarare de Guvern care sa stabileasca atributiile si organigrama noului minister! Dar aceasta hotarare de Guvern nu a fost data, iar astazi, 27 decembrie 2019, la aproape doua luni de la instalarea noului Guvern, cele doua ministere continua sa functioneze in paralel, fara a exista o organigrama, fara ca personalul din fostul Minister al Apelor si Padurilor sa fi fost preluat si cu o situatie extrem de confuza din punct de vedere al finantarii activitatilor pentru intreg personalul din aceste structuri, care nu are alocatii financiare separate in Legea bugetului pe 2020 si in rectificarea bugetara pentru anul 2019, promovata de Guvernul Orban.Acest haos administrativ arunca astazi in haos silvicultura si intreaga ramura a economiei forestiere prin intrarea in vigoare a HG 1004/2016! Suntem consternati de faptul ca domnul ministru Costel Alexe a fost preocupat doar sa promoveze o viziune apocaliptica despre starea padurilor, cu ignorarea pozitiilor institutionale ale INCDS - Marin Dracea si ale Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, ale mediului universitar exprimate cu ocazia Forumului Padurilor, Industriei Lemnului si Economiei Verzi", sustin cele doua organizatii.In opinia acestora, implicatiile imediate ale acestei pozitionari sunt: o indexare internationala a Romaniei intre tarile cu risc foarte ridicat de provenienta a resursei de lemn din taieri ilegale, cu afectarea capacitatii de export a intregii industrii a lemnului, inclusiv industriei mobilei din Romania, promovarea unei imagini de stat neguvernat pentru Romania pe plan international, din lumea a III-a, nu de tara europeana, riscul de declansare a unor proceduri de infringement pentru nerespectarea EUTR, iar pe plan intern promovarea unor politici care pot amplifica criza economica din sectorul forestier, cu potential de afectare a aprovizionarii populatiei cu lemn de foc si a industriei lemnului in 2020."Intrarea in vigoare a HG-1004/2016 are potentialul de a produce haos si blocaj in sectorul forestier. Cerem domnului ministru Costel Alexe sa isi asume raspunderea pentru haosul creat in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si in intreg sectorul forestier. Cerem Guvernului Romaniei sa se reuneasca si sa adopte masurile necesare pentru evitarea acestui blocaj!", se mai spune in documentul citat.