Creditul agricol, solutia pentru finantarea afacerilor din agricultura

Activitatea agricola are nevoie de o sursa constanta de finantare, pe tot parcursul anului - in timp ce incasarile depind de recolte si de sezonalitatea acestora.In plus, pentru a-ti mentine productivitatea si a te dezvolta, pastrandu-ti locul in piata, ai nevoie de investitii constante in utilaje si echipamente de lucru, in modernizarea si renovarea punctelor de lucru sau in achizitia de terenuri.reprezinta adesea cea mai potrivita solutie pentru finantarea activitatii curente si a diverselor achizitii, dar si pentru a fructifica oportunitatile de dezvoltare ale afacerilor din acest sector.Ce tip de imprumut bancar este cel mai potrivit pentru sustinerea afacerii tale in agricultura? Un credit pentru activitatea curenta, un, sau unul mixt, ce permite atat finantarea activitatii, cat si mici investitii in echipamente sau utilaje? Ai mai jos cateva dintre variantele de credite agricole Patria Bank disponibile in acest moment O afacere in agricultura presupune existenta unor solutii de finantare pe tot parcursul anului: pentru a achizitiona seminte, pesticide sau ingrasaminte, pentru reparatiile utilajelor sau pentru motorina, de exemplu.Ai nevoie de un maxim de flexibilitate pentru aceste cheltuieli, pentru ca vei avea ani buni, in care le vei putea acoperi in totalitate cu banii de care dispui, si vor fi perioade in care ai nevoie de finantare pentru acestea.O varianta flexibila si potrivita pentru specificul activitatilor agricole este creditul capital de lucru si mixt, asa cum este Patria Agro, oferita de Patria Bank.Poti obtine finantare fara documente justificative pentru sume de pana la 400.000 lei, fara drumuri inutile la banca si cu costuri avantajoase pentru tine. Ai, in acest fel, o rezerva de bani la indemana pentru cheltuielile fermei tale.Atunci cand iti doresti sa te dezvolti, fie prin achizitia de ferme sau de teren, de utilaje si echipamente noi sau, daca vrei sa renovezi sau sa iti modernizezi punctele de lucru, un imprumut bancar pentru investitii in agricultura ar putea fi cea mai buna solutie.Patria Bank iti ofera, de exemplu, un Credit pentru achizitia de utilaje agricole perfect pentru a-ti extinde ferma sau pentru a achizitiona utilaje noi. Prin intermediul acestuia, primesti o finantare de 95% din achizitia de utilaje (inclusiv a TVA-ului) - bani acordati rapid, cu un grafic de rambursare personalizat.Este un imprumut flexibil, pe care il poti folosi pentru finantarea achizitiilor de utilaje si echipamente, dar si pentru refinantarea investitiilor in agricultura realizate anterior solicitarii creditului din surse proprii sau atrase.Pentru ca stim cat de solicitanta este o afacere in agricultura, imprumutul pentru agricultura a fost conceput pentru ca lucrurile sa fie cat mai simple pentru tine: agroconsilierii Patria vin la tine in ferma pentru a te consilia si ridica documentatia necesara.Daca doresti sa achizitionezi un teren agricol, cel mai potrivit pentru tine ar putea fi Creditul pentru Achizitie Teren Agricol de la Patria Bank, prin care poti obtine pana la 100% finantare din costul terenului.Ai la dispozitie un plafon cu perioada de utilizare de 12 luni, iar finantarea integrala a terenului poate fi obtinuta in cazul prezentarii de garantii suplimentare fata de cele achizitionate, cu valoare si forma acceptate de banca, in timp ce durata maxima de rambursare este de pana la 10 ani.Daca ai nevoie de finantare, dar nu ai garantii, solutia ar putea fi un accesarea unui credit agricol fara garantii.Prinsaupentru microintreprinderi de la Patria Bank, de exemplu, beneficiezi de credite fara garantii reale, ce iti vor permite sa fructifici diversele oportunitati de afaceri. In plus, Patria Bank ofera solutii de garantare in parteneriat cu fonduri de garantare (exemplu FGCR) care poate sustine pana la 80% din garantia unui credit.te vor ajuta sa iti conduci ferma catre nivelul urmator, dar este important sa te informezi asupra fiecaruia dintre ele, pentru a te asigura ca alegi cea mai potrivita varianta pentru afacerea ta.