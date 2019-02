Cum sa incepi si sa dezvolti o afacere in domeniul agricol

Ce afaceri poti demara in domeniul agriculturii

Nu este de ajuns sa iti doresti sa ai un business, ci trebuie sa te informezi si sa ai incredere ca intr-o zi vei reusi. Decizia de a renunta la un job confortabil, pentru a o lua de la zero, pe cont propriu, nu este o activitate potrivita pentru cei nepregatiti.Cu toate acestea, atunci cand incep sa se vada rezultatele muncii depuse, satisfactia poate fi pe masura efortului depus.Inainte de toate, este bine sa gasesti o idee de afacere. Aceasta poate fi considerata una dintre cele mai grele etape. Acest lucru se datoreaza faptului ca multe persoane fug de ceea ce nu stiu si aleg variantele simple, care nu sunt intotdeauna si cele mai sigure.In plus, majoritatea antreprenorilor tind sa isi dezvolte afaceri in mediul urban, fugind de tot ce inseamna agricultura.Chiar daca acest domeniu nu este cel mai cunoscut pentru tine, acest lucru nu inseamna ca nu poti dezvolta un business in mediul rural. Ideile de afaceri din agricultura dau roade si aduc venituri excelente, daca treaba este facuta intr-un mod profesional. Iata mai jos cateva detalii care iti pot fi de folos!Agricultura in Romania - De ce sa incepi o afacere in acest sectorUn business in agricultura poate fi un real succes, insa presupune multa munca.Practic, daca vrei sa te dezvolti o afacere in acest domeniu, este bine sa constientizezi inca de la inceput ca vei avea de infruntat numeroase provocari de ordin administrativ, materiale si chiar in ceea ce priveste forta de munca.De asemenea, trebuie sa te informezi temeinic. Din fericire ]nsa, in Romania, agricultura este un domeniu in plina dezvoltare, iar datele dovedesc acest lucru foarte bine.Mai precis, 60% din suprafata agricola a tarii noastre este reprezentata de terenuri arabile. Din aceasta suprafata, doua treimi sunt folosite pentru culturile de cereale. Practic, Romania se situeaza pe locul noua in ceea ce priveste exportul de grau si pe locul sase, in ceea ce priveste exportul de porumb.Asadar, este foarte rentabil sa investesti intr-o afacere in sectorul agricol, dat fiind faptul ca tara noastra este unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din lume.Daca inca nu te-ai hotarat cu privire la afacerea agricola pe care vrei sa o incepi, ia in calcul culturile de ciuperci. In primul rand, ai nevoie de un teren pe care sa cultivi ciupercile si de o ciupercarie.Initial, investitia poate fi considerata una destul de mare, deoarece trebuie sa amenajezi serele in care vor fi cultivate ciupercile si sa achizitionezi utilajele. Insa, avand in vedere faptul ca acesta este un business profitabil, poti recupera rapid banii investiti.De asemenea, o alta afacere buna de pus in practica este cea cu rosii. Acestea sunt la mare cautare atat la noi, cat si in strainatate, iar daca acestea sunt bio, cu siguranta vei avea succes in incercarea de a le comercializa. Investitia este destul de mare la inceput, insa aceasta se va amortiza in cativa ani, dat fiind faptul ca afacerea este una profitabila.Indiferent de tipul de afacere pe care vrei sa il dezvolti in sectorul agricol, vei avea nevoie de finantare. In aceasta etapa este important sa cunosti faptul ca exista numeroase credite pentru agricultura oferite de institutii nebancare celebre, de un real folos pentru cei care se afla intr-un impas financiar. Aceste credite se obtin rapid, pe baza unui numar minim de documente si in cadrul unui grafic flexibil de rambursare.Dupa ce ai decis in ce va consta afacerea ta, unde va fi dezvoltata aceasta si societatea nebancara de la care vei obtine finantarea necesara, este bine sa te gandesti si la cativa posibili parteneri. Asadar, contacteaza alti oameni de afaceri sau diferite companii care pot utiliza materia prima pe care o poti furniza.In ultima vreme, ideile de afaceri din domeniul agricol au inceput sa fie din ce in ce mai populare in randul antreprenorilor. Agricultura romaneasca se afla pe o curba ascendenta, motiv pentru care tara noastra este unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din lume.Afacerile din acest domeniu sunt profitabile si sigure. Insa, daca vrei sa ai parte de reusita, asigura-te ca ti-ai facut un plan bine pus la punct si mizeaza pe avantajele creditelor nebancare pentru agricultura pe care le poti accesa in acest an.