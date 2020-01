2020: Cand prudenta economica va duce la performante imbunatatite

Mesajele noului guvern cu privire la numeroase probleme de interes pentru investitori, de la abrogarea legislatiei daunatoare si promovarea listarilor, la incurajarea guvernantei corporative si a transparentei companiilor de stat, sunt primii pasi pentru ca tara sa isi recapete credibilitatea ca partener de afaceri si destinatie de investitii de incredere.Asadar, poate 2020 sa marcheze, intr-adevar, o schimbare pozitiva pentru Romania, dupa un 2019 aglomerat si extrem de confuz? Raspunsul simplu este da. Exista consens ca Romania va avea al saptelea an consecutiv de crestere economica, de 3,6% din PIB.Romania are sansa unica de a straluci anul acesta, chiar daca rata cresterii economice incetineste in comparatie cu anii anteriori. Cu toate acestea, exista cateva conditii cheie pentru ca acest lucru sa se intample.Cu un deficit bugetar estimat in mod optimist de catre Guvern la 3,6% din PIB pentru 2020, in contrast cu asteptarile mai moderate ale Comisiei Europene, Guvernul va trebui sa fie foarte prudent cu cheltuielile.Acest lucru presupune ca acesta sa evalueze cu atentie cresterea pensiilor, sa se concentreze asupra imbunatatirii eficientei ANAF in colectarea impozitelor si sa se asigure ca intreprinderile de stat functioneaza la un nivel optim de rentabilitate, deoarece acestea contribuie prin impozite si dividende la bugetul de stat.Guvernele anterioare au permis o rata rapida de crestere a salariilor in sectorul public, ceea ce, fara surprindere, a creat o presiune semnificativa asupra bugetului de stat.Cheltuielile salariale au crescut cu 19% in primele 11 luni ale anului 2019, comparativ cu anul precedent si s-au dublat in ultimii cinci ani. Desi este adevarat ca o crestere a salariilor in sectorul public a contribuit la imbunatatirea puterii de cumparare a romanilor, aceasta a insemnat, totodata, ca dezvoltarea economica a fost sustinuta in principal de consum, in timp ce celelalte componente ale cresterii PIB-ului au stagnat.In paralel, sectorul privat incearca sa atraga angajati in timp ce se confrunta cu un deficit de forta de munca si concureaza impotriva unui sector public din ce in ce mai generos. Romania ar trebui sa abordeze cu atentie aceasta situatie, deoarece risca sa-si erodeze avantajul competitiv.Totusi, orice provocare vine cu o oportunitate: Romania ar putea redirectiona forta de munca de la companii si zone ineficiente ale economiei in alte domenii mai productive, fara a fi nevoita sa recurga la importul de forta de munca.Asadar, s-ar putea spune ca prudenta este necesara peste tot. Cu o singura exceptie: Romania trebuie sa profite la maximum de fondurile UE disponibile si sa nu omita niciun domeniu. Incurajam puternic guvernul sa initieze investitii publice productive si sa acceseze fondurile UE, oriunde este posibil.Abrogarea infamei OUG 114 este un bun inceput pentru repararea daunelor cauzate perceptiei Romaniei ca destinatie atractiva de investitii. Masura ar trebui sa fie insotita de asigurarea stabilitatii si predictibilitatii in zona legislativa si cea de reglementare, astfel incat companiile sa poata face din nou investitii pe termen lung, cu incredere.Suntem incurajati de faptul ca Guvernul face afirmatii corecte si isi ia angajamente potrivite, nu doar in ceea ce priveste ordonanta, ci si guvernanta corporativa si transparenta in companiile detinute de stat, precum si prin faptul ca isi exprima dorinta de a lista companii precum Hidroelectrica si Aeroporturi Bucuresti.Cu toate ca acest lucru este pozitiv, beneficiile tangibile se vor materializa doar atunci cand aceste angajamente vor fi urmate de actiuni. Banii obtinuti ar putea fi utilizati in alte domenii ale economiei, de exemplu la co-finantarea proiectelor pentru accesarea fondurilor UE.In plus, este de remarcat faptul ca IPO-urile pot atenua deficitul de cont curent prin cresterea fluxurilor de investitii in tara si ajuta Romania sa atinga in sfarsit statutul de piata emergenta conform indicelui MSCI.Declasarea ratingului tarii de catre Standard & Poor, la sfarsitul anului trecut, parea sa puna pecetea pe o perioada marcata de o serie de greseli si ghinioane de natura economica.Totusi, daca Guvernul este suficient de prudent in cheltuieli si eficient in colectarea impozitelor, exista posibilitatea de a recastiga un rating mai favorabil.Ne asteptam ca sectorul energetic sa functioneze bine in acest an, in special dupa abrogarea OUG 114/2018 si dereglementarea ulterioara a pietei, care va determina companiile sa investeasca in operatiuni locale, avand o perspectiva clara de generare de profituri.Ceea ce ramane important este ca autoritatile sa defineasca in mod clar consumatorii vulnerabili si sa se asigure ca cei clasificati ca atare nu sunt sustinuti prin instrumente stangace, precum OUG 114, care se aplica intregii piete.Autosuficienta Romaniei in ceea ce priveste gazul este critica, iar proiectele din Marea Neagra reprezinta un instrument esential pentru obtinerea acesteia. Incurajam fortele politice si alti stakeholderi sa agreeze asupra modificarilor aduse Legii Offshore cat mai curand, astfel ca deciziile de investitii sa fie luate fara alte intarzieri.O alta stea in acest an va fi sectorul turismului, avand in vedere imbunatatirea continua a reputatiei Romaniei si a facilitatilor disponibile pentru vizitatori. In timp ce tara beneficiaza de conexiuni bune intre regiuni, starea drumurilor si a cailor sale ferate si absenta continua a autostrazilor descurajeaza calatorii, fie ca sunt turisti sau investitori.Nu ar trebui sa subestimam rolul aeroporturilor din Bucuresti ca principala poarta de acces in tara - aglomeratia in crestere din ultimii ani este departe de a fi cea mai buna imagine pe care Romania doreste sa o proiecteze calatorilor, cu atat mai putin ca prima impresie. Ca atare, credem cu tarie ca autoritatile ar trebui sa inlature toate piedicile din procesul necesar pentru construirea unui nou terminal la Aeroportul Otopeni.Fie ca se concentreaza pe energie, turism sau alte domenii, ne asteptam la mai multe investitii straine in acest an. Daca acestora li se alatura investitii publice solide, in special in domenii care permit o productivitate crescuta, cum ar fi infrastructura, impreuna, ele vor ajuta Romania sa depaseasca cresterea mai lenta anticipata pentru acest an si sa-i deschida calea catre o crestere economica distribuita mai uniform pe termen mediu si lung.In concluzie, anul 2020 are potentialul de a fi mai asezat in anumite domenii - o revenire la o piata energetica dereglementata, o reducere a cheltuielilor bugetare, dar mai dinamic in altele - legislatia care reglementeaza proiectele din Marea Neagra, pasi catre listarea companiilor detinute de stat, numiri transparente in acestea, etc. Ca atare, guvernul actual are o oportunitate unica de a se asigura ca anul acesta va marca intr-adevar o schimbare in bine.