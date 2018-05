Expertii avertizeaza: Cresterea economica a Romaniei, peste potential. Este ca si cum ne-am fi dopat

Eugen Anicescu, Coface Romania

"Cred ca ne-am atins anumite limite la cresterea economica. Cum va simtiti cu o crestere economica de 7%?, pentru ca este o crestere peste potentialul nostru.Ar trebui sa plutim, dar eu nu simt astazi cred ca nici dumneavoastra. Cred ca suntem peste potential in acest moment si este mai important sa reusim sa mentinem ratele cresterii rezonabile de-a lungul timpului decat sa mergem in salturi, cu amplitudinea pe care am cunoscut-o si in trecut.Eu cred in stabilitate, nu neaparat in a fi primul din lume la crestere economica.Fara sa-mi doresc sa stric petrecerea, m-as uita si la anumite voci care spun ca, din perspectiva lungimii ciclului de crestere economica prin care am trecut, poate ca ar fi bine sa ne gandim si daca nu cumva am depasit varful acestui ciclu de crestere si poate in perioada urmatoare cum ar fi sa incercam sa determinam momentul, pentru ca nu avem globul de sticla.Este o certitudine ca, la un moment dat, ne vom confrunta si cu o recesiune. Atunci cred ca ar trebui sa vorbim si despre ce se va intampla daca acest lucru se va produce si cum ar trebui sa ne pregatim", a declarat Anicescu.Conform datelor prezentate de catre reprezentantul Coface Romania, companiile din Romania nu arata mai bine decat in 2007, iar pe baza bilanturilor din 2016, acestea isi incaseaza creantele in 104 zile, fata de 60 zile. De asemenea, in 2016 aveau un grad de capitalizare mai redus - de 28%, comparativ cu 35% la momentul 2007."Practic, in acest moment, per ansamblu, companiile romanesti au un capital circulant negativ. Acest lucru arata ca, in ansamblu, companiile au slabit, dar nu voi spune ca nu sunt si companii care, de-a lungul acestor ani, s-au consolidat.Vedem ca, daca in 2007, cele mai mari companii din Romania realizau 35% din cifra de afaceri a economiei, in 2016 deja realizeaza 50%.Din punctul meu de vedere, toxicitatea acestui fenomen este faptul ca scade potentialul celorlalte companii de a realiza marja de capitalizare, pentru ca mediul economic se restrange catre varf, iar piramida se ascute foarte mult.Practic, 38% dintre companii sunt mai vechi de cinci ani de zile, deci abia au intrat in economie si nu au apucat sa se capitalizeze, nu au experienta.Avem 28% firme fara activitate si 45% dintre companii cu capitalizare negativa. Din acest date rezulta ca nu suntem pregatiti, se pare, pentru urmatoarea recesiune", a mentionat Eugen Anicescu.Coface Romania a organizat, miercuri, cea de-a XIV-a editie a Conferintei de Risc de Tara, eveniment care isi propune sa acopere toate aspectele majore ale provocarilor macroeconomice prezente si ale mediului de afaceri regional, concentrandu-se pe Europa Centrala si de Est si Romania.La inceputul lunii aprilie a acestui an, Institutul National de Statistica (INS) anunta ca produsul intern brut estimat pentru 2017 a fost de 858,332 miliarde de lei preturi curente, in crestere, in termeni reali, cu 6,9% pe serie bruta, fata de anul anterior. Pentru acest an, estimarile Comisiei Nationale de Prognoza indica un avans de 6,1% al PIB.