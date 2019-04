Aproape 1,7 miliarde de euro ar putea fi injectati in economia romaneasca, daca ar exista predictibilitate fiscala si legislativa

Consultantul financiar citeaza informatiile statistice publicate de Banca Nationala a Romaniei in raportul cu privire la investitiile straine directe in Romania aferent anului 2017, potrivit carora, dupa o perioada de stagnare a investitiilor straine in intervalul 2012 - 2014, incepand cu anul 2015, acestea au crescut in Romania de la an la an cu aproximativ 8%, iar investitori din tari precum Olanda, Germania, Austria, Italia sau Franta gestioneaza 48,387 miliarde de euro, adica aproximativ 64%, din totalul investitiilor straine prezente pe piata din Romania (75,851 miliarde de euro la data de 31 decembrie 2017)."Insa, toate aceste investitii au fost facute din profiturile perioadei anterioare anului 2017, perioada in care, Romania, intr-o oarecare masura, a prezentat predictibilitate in ceea ce priveste cadrul legislativ. In concret, incepand cu anul 2015 pana la sfarsitul 2017, 3.381 milioane euro a reprezentat profit reinvestit in Romania de catre toate aceste societati cu capital strain. An de an, profitul reinvestit a crescut cu aproximativ 7% fata de valoarea profiturilor reinvestite ale anului precedent. Spre exemplu, 32,9% din profitul total al anului 2017 inregistrat de societatile cu capital strain a reprezentat capital reinvestit in Romania. Ceea ce ne duce la concluzia ca yieldul estimat al investitiilor a fost unul cel putin rezonabil, ca sa nu spunem foarte bun. Pana in prezent nu au fost publicate informatii statistice in ceea ce priveste anul 2018", a mentionat Oana Motoi.Potrivit acesteia, exceptand impredictibilitatea cadrului legislativ, care ar putea influenta deciziile investitorilor straini la inchiderea exercitiului financiar 2018, la nivel teoretic, daca trendul crescator din ultimii 3 ani s-a mentinut si in anul 2018, o suma de aproximativ 1,7 miliarde de euro ar trebui sa reprezinte profit reinvestit in Romania pentru perioada incepand cu anul 2019, pornind de la premisa ca cifrele aferente anului 2018 ar fi intr-o oarecare masura similare cu cele ale anului 2017."Sansele ca acestea sa fie mai bune sunt mari considerand ca Guvernul a anuntat o crestere economica la sfarsitul anului 2018, in mare parte bazata pe consum care este generat de investitori (atat cei straini, cat si antreprenorii locali) . Prin urmare, in situatia teoretica in care ar exista in continuare incredere in mediul de business din Romania, am putea extrapola ca avem toate premisele pentru o continuitate in zona investitiilor straine in tara noastra. Tranzactiile de fuziuni si achizitii din piata din ultimii ani confirma aceasta concluzie. Luxemburg, spre exemplu, aproape si-a triplat investitia in Romania din 2015 pana in prezent", a sustinut Motoi.Ea subliniaza, insa, ca realitatea a demonstrat ca investitorii merg in zone previzibile pentru business, intrucat planurile de afaceri se construiesc pe o perioada de minimum trei ani. Mare parte din investitori au raportari trimestriale fiind listati la bursa sau trebuie sa raporteze trimestrial catre investitorul final din lant."Impredictibilitate legislativa precum introducerea unor taxe fiscale si/sau parafiscale neanuntate ar putea demonta planuri de business construite in ani si ar putea genera un impact mai putin favorabil in zona investitiilor straine. Spre exemplu, asa cum anticipam mai sus, Olanda este tara cu cele mai mari investitii in Romania. De ce? Pentru ca investitia in Romania a prezentat de-a lungul anilor premisele unei investitii pe termen lung. Rezultatul acestor investitii care din 2012 pana in prezent au crescut cu 48,4% reprezinta unul din pilonii economiei noastre. Ipotetic vorbind, daca o mare parte din acesti investitori cu planuri de business viitoare in Romania au obligatii de raportare trimestriala catre parti terte, precum burse de valori, asa cum mentionam mai sus, incertitudinea cifrelor ar putea conduce mai devreme sau mai tarziu fie la inchiderea activitatilor in Romania, fie la blocarea investitiilor viitoare. Astfel de decizii ar putea avea un impact foarte mare asupra economiei si ar trebui in mod proactiv anticipate in pregatirea politicilor economico-fiscale cu aplicabilitate imediata, implementate prin intermediul parghiilor legislative precum ordonante de urgenta", a mai spus consultantul financiar.Concluzionand, Oana Motoi atrage atentia ca, pentru economia romaneasca, ar fi benefic ca trendul pozitiv al investitiilor din 2015 pana in prezent sa fie continuat de investitori si cel putin partial, profiturile rezultate din activitatile anului 2018 sa fie reinvestite in economia romaneasca."Totusi, trebuie sa mentionam ca, din practica noastra, o mare parte din investitori, nu doar cei din segmentul IT, sunt reticenti in a-si continua pariul pe cresterea investitiilor in Romania, acuzand impredictibilitatea cadrului legislativ care in mod recurent de mai bine de un an provoaca surprize", a avertizat aceasta.Cromwell Evan Global este o firma independenta care ofera servicii de fiscalitate si consultanta in afaceri, infiintata in 2018 de Oana Motoi, consultant financiar cu o experienta de 11 ani, lucrand anterior pentru companii precum KPMG sau PwC. CEG activeaza pe piata din Romania si Republica Moldova.