Economist: Avem cel mai ridicat nivel de dezechilibru macroeconomic din 2012 pana in prezent

Radulescu (BT)

"Aceasta crestere (economica - n. r.), din nefericire, s-a facut pe o dinamica lenta a investitiilor si s-a facut cu pretul unei intensificari a deficitelor, deficitul intern, finantele publice si deficitul extern, pozitia Romaniei in raport cu restul lumii.Observati deteriorarea deficitului de cont curent si cumuland cele doua deficite avem cel mai ridicat nivel de dezechilibru macroeconomic din 2012 pana in prezent. De ce? Pentru ca din 2012 pana in prezent nu se mai fac reforme.De cand s-a terminat ultimul acord cu FMI s-au terminat si reformele si atunci s-au implementat masuri strict cu bataie pe termen scurt si s-a renuntat la masurile de reforma, desi vremurile economice pe care le-am traversat au fost ideale pentru reforme", a spus Andrei Radulescu, la o conferinta de specialitate.Potrivit acestuia, costul finantarii s-a situat la minime istorice, iar investitiile puteau fi derulate cu rate de dobanda foarte accesibile.Andrei Radulescu apreciaza ca, din punct de vedere al ritmului de crestere economica, in ciclul post-criza Romania a avut cea mai buna dinamica din toate tarile din regiune, situandu-se pe primele locuri in Uniunea Europeana, insa acest lucru nu se reflecta si in stadiul de dezvoltare."Am avut un proces de accelerare economica acompaniat de deteriorarea echilibrelor macroeconomice. Pe de o parte, in sfera echilibrului intern, in sfera finantelor publice avem o deteriorare a deficitului bugetar. Ponderea acestuia in PIB s-a apropiat de 3%.Este de 2,9%, conform primelor estimari pe anul trecut. Pe de alta parte, avem o deteriorare a pozitiei externe a Romaniei cu deficitul de cont curent ca pondere in PIB depasind pragul de 3% si, daca ne uitam cumulat la situatia interna si externa, practic, dezechilibrul macroeconomic in Romania anul trecut a ajuns la cel mai ridicat nivel din 2012 pana in prezent", a precizat Radulescu.Conform economistului Bancii Transilvania, Romania ar urma sa inregistreze o crestere economica de 4,2% in 2018, de 3,3% anul viitor si de 3,1% in 2020.De asemenea, costul finantarii Romaniei va creste in perioada urmatoare. Astfel, rata de dobanda la titlurile de stat pe 10 ani va urca de la 3,9%, in 2017, la 5,1%, in 2018.