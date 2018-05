Banca Mondiala: Cele mai sarace regiuni din Romania vor fi mai bogate decat unele regiuni cu crestere redusa din Europa

Potrivit documentului intitulat "Regandirea regiunilor mai putin dezvoltate" ("Rethinking Lagging Regions"), "regiunile ramase in urma" din Europa includ regiunile "cu venituri scazute" din Europa Centrala si de Est (CEE), multe din ele apropiindu-se rapid de "regiunile cu crestere redusa" din sudul Europei, care se confrunta cu stagnarea productivitatii si somaj ridicat.In realitate, ierarhia economica a regiunilor europene este in grafic pentru a inregistra o schimbare majora in urmatorul deceniu.Ambele grupuri de "regiuni ramase in urma" se confrunta, insa, cu dificultati comune care constrang perspectivele de crestere pe termen lung, inclusiv un nivel scazut al participarii la piata fortei de munca, transformari structurale incomplete si deficiente mari la institutii si calificari, sustine Banca Mondiala.In perioada 2005 - 2015, "regiunile cu crestere redusa" din sudul Europei au inregistrat un avans zero al PIB per capita, comparativ cu o medie anuala de 2,1% in UE.In schimb, cresterea anuala medie in "regiunile cu venituri scazute" din estul Europei a fost de 4,6%. Daca aceste tendinte vor persista, va fi o restructurare radicala a ierarhiei economice a regiunilor europene, regiunile "cu venituri scazute" schimbandu-si pozitiile cu "regiunile cu crestere redusa" pana in 2025.Dar chiar si in aceste grupe exista o neomogenitate semnificativa.Datele Bancii Mondiale arata ca regiunile din Bulgaria si Ungaria sunt pe o cale de convergenta mai lenta decat regiunile din Romania si Polonia, in timp ce regiunile din Portugalia au performante usor mai bune decat alte "regiuni cu crestere redusa"De asemenea, Grecia are o situatie dificila, avand toate caracteristicile "regiunilor cu crestere redusa" dar la nivelul veniturilor este mult mai aproape de cele cu "venituri scazute".