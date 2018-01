Banca Mondiala: Cresterea economica a Romaniei va fi si mai spectaculoasa in 2018

De asemenea, institutia financiara internationala se asteapta ca Romania sa raporteze pentru 2017 o crestere a PIB-ului de 6,4%, fata de 4,4%, previzionata in iunie.Expansiunea ar urma sa se atenueze in 2020, cand economia Romaniei va inregistra un avans de 3,5%, se arata in raportul publicat de Banca Mondiala.Institutia financiara internationala considera ca noi privatizari in Europa Centrala (unde sunt incluse Romania, Polonia, Ungaria si Bulgaria) reprezinta o oportunitate pentru sporirea productivitatii, in special daca acestea sunt insotite de imbunatatirea managementului si a guvernantei corporatiste, de extinderea accesului la pietele internationale si de buna functionare a cadrului legal si institutional. Pe langa privatizari, exista oportunitati importante pentru intarirea guvernantei si, prin urmare, a productivitatii intreprinderilor de stat, ilustrate de eforturile facute de Romania si Macedonia, se arata in raportul publicat de Banca Mondiala.In Romania, mai multe intreprinderi de stat au fost depolitizate, iar Consiliile lor de Administratie au fost profesionalizate, in perioada 2013 - 2016. De asemenea, Romania a adoptat in 2016 Legea guvernantei intreprinderilor de stat, care imbunatateste criteriile pentru selectarea si evaluarea sefilor intreprinderilor de stat si introduce monitorizarea performantei pentru alti directori.Totusi, implementarea legii este ramasa in urma si rezistenta la schimbari este semnificativa, avertizeaza Banca Mondiala.Incetinirea graduala a expansiunii economiei UE va afecta avansul exporturilor in regiune, in special in Europa Centrala, unde PIB-ul ar urma sa incetineasca, de la 4,7%, previzionat pentru 2017, la 3,2% in 2020, pe fondul atenuarii cresterii in Ungaria, Polonia si Romania.