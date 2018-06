Banca Mondiala: Romania in medie se descurca bine, insa discrepantele nu s-au vindecat

"Romania este o tara care in medie se descurca bine, insa discrepantele regionale si sociale nu s-au vindecat. In medie Romania are o crestere puternica insa nu toata lumea beneficiaza de pe urma acestor cresteri si de fapt aceasta incearca sa rezolve strategia. Motivul pentru care aceste diviziuni continua sa existe in Romania si nu dispar, dupa parerea noastra, este legat de slabiciunile cadrului institutional. Faptul ca sectorul public nu poate implementa politici cu care sa le ofere oportunitati tuturor locuitorilor", a spus Tatiana Proskuryakova.Potrivit sursei citate, Romania are a doua cea mai rapida crestere economica din Europa, dar care nu s-a tradus in reducerea saraciei.Tatiana Proskuryakova sustine ca noua strategie de tara a fost pregatita in consultare cu Guvernul, iar obiectivul general al acesteia este consolidarea institutiilor.Intrebata despre stadiul implementarii proiectului RAMP - Revenue Administration Modernization Project, aceasta a mentionat ca a avut mai multe discutii cu autoritatile si ca nu s-a ajuns inca la o decizie finala.